Warren Buffett'ı "hayal kırıklığın uğratan" yatırım!

ABD'nin ünlü gıda markaları Kraft ve Heinz 2015'te birleşmiş ve "Kraft Heinz Co." olmuştu. Kraft, yeni şirketin yüzde 49'luk, Heinz ise yüzde 51'lik hissesine sahipti. Milyarder yatırımcı Warren Buffett da bu birleşmeyi kolaylaştırmıştı.

Ancak aradan geçen 10 yılda Warren Buffett, Kraft Heinz yatırımından büyük hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, şirkette yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde yüzde 27,5 hisseye sahipken Kraft Heinz bölünme kararı aldı.

Bölünme kararının hissedarlar tarafından oylanmayacak olması şirketin en büyük hissedarı olan Berkshire Hathaway'ı çaresiz bıraksa da hissesini satıp satmayacağı henüz belli değil.

Tamamına teklif gelmediği sürece hisseleri satmayacak

Berkshire'ın çıkarına en uygun olanı yapmaya devam edeceğini ve şirketin tamamına teklif gelmediği sürece hisselerini satmayacağını belirten Buffett ise "Hisselerimizi satmamız teklif edilirse, aynı teklif diğer Kraft Heinz hissedarlarına da yapılmadığı sürece blok teklifi kabul etmeyiz" dedi.

Buffett'ın Kraft Heinz pişmanlığı

Buffett, ayrıca "Şirketleri bir araya getirmek kesinlikle parlak bir fikir değilmiş ancak ikiye bölmenin de sorunu çözeceğini düşünmüyorum" dedi. Ünlü yatırımcı 2019'daki başka bir röportajında da Kraft Heinz yatırımı konusunda birkaç yönden hatalı davrandığını ve fazla ödeme yaptığını itiraf etmişti.

Öte yandan 2015'teki Kraft Heinz birleşmesinden bu yana hisselerdeki düşüş yüzde 69'u geçerken, bölünme kararı ile birlikte hisselerde yüzde 7,6 düşüş daha yaşandı.