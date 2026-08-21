Warren Buffett'ın yeni gözdesi belli oldu: Hissesini yüzde 83 artırdı

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Berkshire Hathaway'in CEO'luğunu geçtiğimiz yıl Greg Abel'e devreden Warren Buffett, şirketin Alphabet yatırımının kendi fikri olduğunu açıkladı. Buffett'ın Google'ın ana şirketine yaptığı bahis ise Berkshire'ın portföyündeki en büyük yatırımlardan biri oldu.

14 Ağustos'ta açıklanan verilere göre şirket, ikinci çeyrekte Alphabet'teki payını yüzde 83 artırarak 106 milyon hisseye çıkardı. Bu hisselerin toplam değeri ise 37,8 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük de Apple ve American Express'ten sonra Alphabet'i Berkshire'ın üçüncü büyük hisse yatırımı yaptı.

Buffett'ın milyarları yapay zekaya gidiyor

Yatırımın dikkat çeken tarafı Alphabet'in yapay zeka harcamalarını hızla artırdığı bir dönemde gerçekleşmesi oldu. Berkshire'ın yatırımında, 4 Haziran'da Alphabet'e doğrudan sağlanan 10 milyar dolarlık yatırım da yer alıyor. Alphabet bu kaynağın yapay zeka altyapısı ve küresel bilgi işlem kapasitesinin büyütülmesi dahil genel kurumsal amaçlarla kullanılacağını açıklamıştı.

Başka bir ifadeyle Buffett'ın yatırımı Google hisselerine yönelik pozisyondan çok Alphabet'in milyarlarca dolar harcadığı yapay zeka yarışına da büyük bir bahis niteliğinde.

Google'ın yapay zeka yatırımları gelirleri büyütüyor

Alphabet'in ise ikinci çeyrek gelirleri yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara, Google Cloud gelirleri ise yüzde 82 artışla 24,8 milyar dolara çıktı. Cloud tarafındaki faaliyet geliri de üç kattan fazla artarak 8,8 milyar dolara ulaştı. Google'ın temel gelir kaynaklarından arama tarafında da yüzde 17 büyüme kaydedildi.

Bu tablo da Google'ın yapay zekaya milyarlarca dolar ayırmasına rağmen ana gelir kaynağı olan reklam tarafında güç kaybetmediğini gösteriyor.

Fatura giderek büyüyor

Ancak Alphabet'in önündeki en büyük soru yapay zeka yarışının maliyeti. Şirket, 2026 için sermaye harcaması beklentisini 195-205 milyar dolar aralığına yükseltti. İkinci çeyrekte 5,9 milyar dolarlık nakit çıkışı yaşanması da yatırımların şirket bilançosuna getirdiği yükü ortaya koydu.

Buffett'ın 37,8 milyar dolarlık dev bahsinin sonucu ise Alphabet'in yapay zekada ne kadar büyüyeceğinden çok, bu büyümeyi ne ölçüde kâra dönüştürebileceğine bağlı olacak.