Warren Buffett'tan ders niteliğinde uyarılar: Panik değil fırsat görüyoruz

Wall Street son yılların en kötü çeyreklerinden birini yaşarken efsane yatırımcı Warren Buffett fırsatlara odaklanıyor. Orta Doğu'da patlak veren savaş piyasaları altüst ederken Nasdaq yüzde 7, S&P 500 yüzde 5 ve Dow yüzde 4 değer kaybetti. Bu düşüş 2022'den bu yana en kötü çeyrek performansı olarak kayıtlara geçerken birçok yatırımcıyı da tedirgin etti.

Ancak Berkshire Hathaway'in yönetimini 1 Ocak'ta Greg Abel'e devreden Warren Buffett, CNBC'ye verdiği bir röportajda, bunun heyecanlandıracak ya da endişe yaratacak bir şey olmadığını söyledi.

Emekliliğine rağmen her gün ofise gelmeye devam ediyor

95 yaşındaki "Omaha Kahini"görevi devretmesine rağmen, her gün ofise gelmeye ve yatırım kararlarında aktif rol almaya devam ettiğini açıklarken "Greg'in yanlış olduğunu düşündüğü hiçbir yatırımı yapmam" diye konuştu.

Yakın zamanda "küçük bir alım" yaptığını da açıklayan Buffett, detayına ilişkin bilgi vermedi. Berkshire'ın 2025 sonu itibariyle 370 milyar dolardan fazla nakit ve ABD hazine tahvili varlığı göz önüne alındığında, bu gizemli alım yatırımcılar arasında spekülasyonlara yol açarken şirket geçtiğimiz günlerde de 17 milyar dolarlık hazine bonosu satın aldı.

Neden nakit rezerv?

Nakit tutmayı sevmemesine rağmen, belli bir miktarın hava kadar gerekli olduğunu belirten Buffett, "Oksijene ihtiyacınız var, dört-beş dakika oksijensiz kalırsanız bunu öğrenirsiniz. Nakit de böyledir. Bu yüzden her zaman elinizin altında olması gerekir, asla ne olacağını bilemezsiniz" diye konuştu.

Piyasalardaki oynaklığı tarihsel bağlamda değerlendiren efsanevi yatırımcı "Göreve geldiğimden beri borsalar üç kez yüzde 50'den fazla düşüş yaşadı" dedi, mevcut düşüşü gölgede bırakan çöküşlere işaret etti.

Hızlı ve büyük portföy değişikliğine dikkat

Buffet'a göre, son zirvesinden birkaç puan daha düşük olan bir piyasa, Berkshire'ın yatırım hesaplamalarını temelden değiştirmiyor. "Bizim amacımız yüzde beş ya da altı kar elde etmek değil" diyen Buffet, kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanan bireysel yatırımcılardan ayrılırken, özellikle bugünlerde portföyünde hızlı ve büyük değişiklikler yapmaya eğilimli yatırımcılar için önemli bir çerçeve sunuyor.

1987’deki 'Kara Pazartesi’yi, 2000 dot-com çöküşünü, 2008 finans krizini ve COVID piyasa düşüşünü gören Warren Buffett'a göre değerlemeler olağanüstü uzun vadeli fırsatlar sunacak kadar düşmedikçe, sabırlı kalmak çoğu zaman aceleyle harekete geçmekten daha doğru.

Düzenli yatırıma devam

Berkshire Hathaway’in 2013 hissedar mektubunda da Buffet, zaman zaman ciddi sarsıntılar yaşansa da bireysel yatırımcılara, düşük maliyetli bir S&P 500 endeks fonuna düzenli yatırım yapmalarını ve "iyi günde de kötü günde de, özellikle kötü günlerde alım yapmayı sürdürmelerini" önermişti.

Efsanevi yatırımcı, yatırım maliyetlerine de dikkat çekerek, "Eğer getiriler yüzde 7-8 arası olacaksa ve siz yüzde 1 oranında ücret ödüyorsanız, bu emeklilikte ne kadar paranız olacağı konusunda çok büyük bir fark yaratır" diye konuştu.