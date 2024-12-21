Warren Buffett’tan dev yatırım: Enerji sektörüne 409 milyon dolar yatırdı

Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, Wall Street’te satışların arttığı bir dönemde enerji sektörüne büyük bir yatırım yaptı. Petrol ve doğalgaz şirketi Occidental Petroleum’a 409,15 milyon dolar değerinde 8 milyon 896 bin 890 hisse alan Buffett, şirketteki payını yüzde 28,15’e çıkararak en büyük hissedar olmaya devam etti.

Yatırım stratejisini bir kez daha uyguladı

Occidental hisseleri, petrol fiyatlarının düşebileceği endişeleriyle son üç yılın en düşük seviyelerine gerilemişti. Ancak Buffett, "Başkaları korktuğunda açgözlü olun" yatırım stratejisini bir kez daha uygulayarak, bu dönemde fırsat gördü.

Yaklaşık 12,54 milyar dolara ulaştı

Bu yeni yatırımla, Berkshire Hathaway’in Occidental’daki toplam pozisyonu yaklaşık 12,54 milyar dolara ulaştı. Şirket, bu alımlarla enerji sektöründe önemli bir güç olmaya devam ederken, ikinci en büyük hissedar olan Dodge & Cox, Occidental’ın yalnızca yüzde 8,3'lük kısmına sahip.

Hisse fiyatları yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı

Hisse fiyatları, geçen hafta altı gün süren kayıp serisini sonlandırarak Cuma günü yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Ancak bu artış, petrol fiyatlarının gelecekte daha da düşebileceği yönündeki endişelerle sınırlı kaldı. Gelişen piyasa koşulları ve Trump'ın ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek gümrük tarifeleri önerisi, petrol arzının artabileceği ve fiyatların baskılanabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

Enerji sektörü yüzde 31 oranında yükseldi

Berkshire Hathaway, Occidental hisselerini 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana toplamda daha fazla alırken, bu süreçte şirketin hisseleri yüzde 16 oranında değer kaybetti. Enerji sektörü bu dönemde yüzde 10, S&P 500 endeksi ise yüzde 31 oranında yükseldi.