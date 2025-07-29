Warren Buffett'tan sürpriz hamle: VeriSign hisselerinin üçte biri satıldı

Warren Buffett’ın liderliğindeki yatırım devi Berkshire Hathaway, 2012 yılından bu yana yatırımcısı olduğu VeriSign’daki hisselerinin yaklaşık üçte birini sattı. VeriSign tarafından yapılan açıklamaya göre, satılan 4,3 milyon hissenin her biri 285 dolardan işlem gördü ve bu işlemden toplamda yaklaşık 1,23 milyar dolar brüt gelir elde edildi.

Bu hamleyle birlikte Berkshire’ın VeriSign’daki sahiplik oranı yüzde 14,2’den yüzde 9,6’ya geriledi. VeriSign, Buffett’ın şirketinin, talebe bağlı olarak ek 515.032 hisse daha satabileceğini ancak bu satıştan şirketin herhangi bir gelir elde etmeyeceğini açıkladı.

Amaç: Yasal eşiğin altına inmek

VeriSign, bu satışın arkasındaki nedenin Berkshire’ın sahiplik oranını yasal yükümlülük doğuran yüzde 10 eşiğinin altına düşürmek olduğunu belirtti. Bu sınır, özellikle raporlama ve düzenleyici yükümlülükler açısından yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Satış, piyasa değerinin altında gerçekleşti

Satış fiyatı olan 285 dolar, VeriSign hissesinin 305,98 dolarlık kapanış fiyatına göre yüzde 6,9’luk bir indirim anlamına geliyor. Haberin ardından VeriSign hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 5,9 düşüşle 288 dolara kadar geriledi.

Berkshire Hathaway, 31 Mart itibarıyla yaklaşık 13,29 milyon VeriSign hissesine sahipti. Yapılan son satışla birlikte bu miktar yaklaşık 9 milyon seviyelerine gerilemiş oldu. Şirket, mesai sonrası gelen yorum taleplerine ise henüz yanıt vermedi.

Analistler temkinli, piyasalar tepkili

Analistler, Berkshire’ın satış kararının hem teknik bir eşik hedeflemesi hem de portföy çeşitlendirmesi çerçevesinde okunabileceğini belirtiyor. Ancak piyasalar, büyük yatırımcıların satış hamlelerine genellikle olumsuz tepki gösterdiği için VeriSign hisseleri ilk etapta düşüşle karşılık verdi.