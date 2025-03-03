Warren Buffett'tan Trump'ın gümrük tarifelerine çarpıcı yorum: Savaş eylemi

Buffett, Trump'ın ülkeleri kıskaca alan gümrük vergilerinin enflasyonu tetikleyebileceğini ve tüketicilere zarar verebileceğini söyledi.

'Bunlar bir dereceye kadar bir savaş eylemi'

CBS News'ten Norah O'Donnell'a röportaj veren milyarder yatırımcı, "Tarifelerle ilgili çok deneyimimiz oldu. Bunlar bir dereceye kadar bir savaş eylemidir. Zamanla, mallar üzerinde bir vergi haline geliyorlar. Yani, bunları diş perisi ödemiyor sonuçta. Peki sonra ne olacak? Ekonomide her zaman bu soruyu sormak zorundasınız. Her zaman 'Sonra ne olacak?' diye sorarsınız" diye konuştu.

Ekonominin mevcut durumu dünyadaki en ilginç konu

CBS tarafından ekonominin mevcut durumu sorulduğunda Buffett doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Buffett, "Bence bu dünyadaki en ilginç konu ama konuşmayacağım, bu konuda konuşamam. Gerçekten konuşamam" dedi.