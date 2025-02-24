Warren Buffett'tan yatırımcılara dikkat çeken mektup! Kendi şirketinden örnek verdi

Berkshire'ın Yönetim Kurulu Başkanı milyarder yatırıcımcı Warren Buffett, yıllık rapor döneminde hissedarlarına dikkat çeken bir mektup gönderdi. Gelenekselleşen mektupta, Buffett'ın altın değerinde yatırım tavsiyeleri yer aldı.

CNBC-e'nin haberine göre mektubuna bugüne kadar birçok hata yaptığını itiraf ederek başlayan ünlü yatırımcı, Berkshire hissedarlarının, en başlarda temettü almaktan vazgeçip yeniden yatırım yapmayı seçerek uzun vadeli, sürdürülebilir bir tasarruf kültürünün karışımını yansıtarak mantar gibi çoğaldığını hatırlattı.

Buffett, "Berkshire'ın faaliyetleri artık ülkemizin her köşesini etkiliyor. Şirketler birçok nedenden dolayı ölür, ancak insanların kaderinin aksine, yaşlılık şirketler için kendi başına ölümcül değildir. Berkshire bugün 1965'tekinden çok daha genç. Ancak, Charlie (Munger) ve benim her zaman kabul ettiğimiz gibi, Berkshire Amerika dışında hiçbir yerde sonuçlarına ulaşamazdı, oysa Berkshire hiç var olmasaydı Amerika şu anki kadar başarılı olurdu." dedi.

'Hayatta kısa çöpü çeken birçok kişiye iyi bakın'

Yönetimi altındaki şirketlerin yıllık bazda ödediği 26.8 milyar dolar, 60 yılda 101 milyar dolar nakit vergiye işaret eden Buffet, ABD'nin yeni yönetiminde şu uyarıyı yaptı:

"Teşekkürler, Sam Amca. Bir gün Berkshire'daki yeğenleriniz size 2024'te bizim yaptığımızdan daha büyük ödemeler göndermeyi umuyor. Bunu akıllıca harcayın. Kendi hataları olmadan hayatta kısa çöpü çeken birçok kişiye iyi bakın. Onlar daha iyisini hak ediyor. Ve istikrarlı bir para birimini korumak için size ihtiyacımız olduğunu ve bu sonucun sizin tarafınızdan hem bilgelik hem de dikkat gerektirdiğini asla unutmayın."

'CEO seçerken okuluna asla bakmam'

Berkshire yönetimi altındaki şirketlere CEO seçerken nelere dikkat ettiğini de paylaşan Buffett, "Bir adayın hangi okula gittiğine asla bakmam" diyerek mektubuna şöyle devam etti:

"Tabii ki, en ünlü okullara devam eden harika yöneticiler var. Ancak daha az prestijli bir kuruma katılarak veya hatta okulu bitirmeye zahmet etmeyerek faydalanmış olabilecek çok şey var. Dünyayı değiştirecek patlayan bir endüstride başlamanın, duvara asılabilecek bir parşömenden çok daha önemli olduğuna karar veren arkadaşım Bill Gates'e bakın.

Üç güzel üniversitede eğitim alacak kadar şanslıydım. Ve hevesle yaşam boyu öğrenmeye inanıyorum. Bununla birlikte, iş yeteneğinin çok büyük bir kısmının doğa bataklığı ile doğuştan geldiğini gözlemledim."

Yatırımcılara hisse senedi açıklaması

Buffett, Berkshire'ın büyük nakit tuttuğu yönündeki haberlerle ilgili de hissedarlarına şöyle açıklama yaptı:

"Bazı yorumcuların şu anda Berkshire'da olağanüstü bir nakit pozisyonu görmesine rağmen, paranızın büyük çoğunluğu hisse senetlerinde kalıyor. Bu tercih değişmeyecek. Halka açık hisse senetlerindeki mülkiyetimiz geçen yıl 354 milyar dolardan 272 milyar dolara doğru gerilerken, tercihsiz, kontrollü hisse senetlerimizin değeri biraz arttı ve pazarlanabilir portföyün değerinden çok daha fazla oldu.

Berkshire hissedarları, paralarının önemli bir çoğunluğunu sonsuza dek hisse senetlerine yatıracağımızdan emin olabilirler - çoğunlukla Amerikan hisse senetleri, ancak bunların birçoğu önemli uluslararası operasyonlara sahip olacak. Berkshire, iyi işletmelerin sahipliği yerine nakit benzeri varlıkların sahipliğini asla tercih etmeyecektir."

Banknotun değeri buharlaşabilir, tahvil korumaz

Milyarder yatırımcı çalkantılı dönemlerde en doğru yatırım için hisse yatırımı tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Mali çılgınlık hakim olursa kağıt paranın değeri buharlaşabilir. Bazı ülkelerde, bu pervasız uygulama alışkanlık haline geldi ve ülkemizin kısa tarihinde ABD de bazen uçuruma yaklaştı. Sabit kuponlu tahviller, kontrolden çıkan paraya karşı hiçbir koruma sağlamaz.

Ancak, işletmeler ve istenen yeteneklere sahip bireyler, malları veya hizmetleri ülkenin vatandaşları tarafından istendiği sürece genellikle parasal istikrarsızlıkla başa çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Hayatım boyunca hisse senetlerine güvenmek zorunda kaldım. Aslında ben Amerikan işletmelerinin başarısına güvendim ve güvenmeye devam edeceğim."

"Japon hisselerinde yatırımlar artacak"

Berkshire'ın Amerikan hisselerindeki payını azaltmasına rağmen Asya hisselerindeki payını artırmasına da değinen Buffett, beş Japon hissesinde (ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui ve Sumitomo) yatırımların artacağını açıklayarak, "ABD merkezli odak noktamıza yönelik küçük ama önemli bir istisna, Japonya'daki büyüyen yatırımımızdır" dedi.

Öte yandan Buffet'in başında olduğu Berkshire 2024'te 212 milyar dolarlık nakit, nakit benzeri ve ABD hazine tahvilini elinde tuttuğunu ve 263 milyar dolarlık da hisse senedi yatırımına sahip olduğunu duyurdu. Berkshire'ın toplam varlığı ise 497 milyar dolar.