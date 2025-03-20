Washington'dan Ankara'ya yeşil ışık! Türkiye'nin Gazprombank muafiyeti devam edecek

ABD, Türkiye’nin Gazprombank üzerinden gerçekleştirdiği enerji ödemelerine yönelik muafiyet süresini uzatma kararı aldı. Bloomberg’e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ankara ile Washington arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 20 Aralık’ta tanınan muafiyetin mayıs ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

Türkiye, Rusya’dan yaptığı enerji ithalatı için Gazprombank’ı kullanıyor ve bu kanalın yaptırımlardan muaf tutulmasını talep ediyordu. ABD, kasım ayında Rusya’nın gaz satışlarından elde ettiği gelirleri baskılamak amacıyla Gazprombank’a yönelik yaptırım kararı almıştı. Türkiye’nin Gazprombank üzerinden ödeme yapamaması halinde yaptırımlardan etkilenme riski bulunuyordu.

Bu nedenle Ankara, muafiyet süresinin uzatılması için ABD ile yoğun temaslarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesi de bu süreçte kritik bir adım oldu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki görüşmelerde yaptırımların yanı sıra ekonomik ve ulusal güvenlik konularının da ele alındığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, Gazprombank için muafiyet tanınmazsa Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olabileceğini vurgulamıştı. Bloomberg’e konuşan Bayraktar, yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye’ye muafiyet tanındığını duyurdu.

ABD’nin aldığı bu karar, Türkiye’nin enerji ödemelerini aksatmadan sürdürebilmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayına kadar geçerli olacak muafiyet süresinin, ilerleyen dönemde yeniden ele alınması bekleniyor.