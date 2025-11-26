Washington'dan Pekin'e ithalat baskısı: ABD ürünlerini daha fazla alın

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Pekin’den ABD menşeli ürün alımlarını hızlandırmasını istediğini duyurdu.

Trump: Daha fazla ürün satın almalarını istedim

Trump, salı günü Air Force One’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ona daha hızlı ve daha fazla alım yapmasını istedim. Xi de buna büyük ölçüde olumlu yaklaştı” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Çin liderinin atacağı adımların “hoş bir sürpriz” yaratabileceğini söyledi.

'Yavaş alıma' ABD'den tepki

Çin daha önce ABD’den soya fasulyesi ithalatına yeniden başlamış ve nadir toprak elementleri ihracatına yönelik sıkılaştırılmış kısıtlamaları geçici olarak kaldırmıştı. Ancak bu girişimlere rağmen satın almaların yavaş ilerlemesi, Washington’ın Pekin üzerindeki baskısını artırmasına neden oldu.

Trump’ın mesajları, iki ülke arasında uzun süredir süregelen ticaret anlaşmazlıklarında yeni bir diplomatik hareketliliğe işaret ederken, küresel piyasalar tarafların ilişkileri yumuşatabileceği yönünde beklentilerini güçlendirdi.

300 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Bu süreçte Çin’in, yaklaşık 300 milyon dolar değerinde en az 10 sevkiyatı kapsayan ABD soya fasulyesi alımı yaptığı belirtildi. Konuya aşina iki tüccar, sözleşmelerin pazartesi günü Trump ile Xi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından tamamlandığını aktardı.