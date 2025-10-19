Wayfair'dan İzmir çıkarması: Amerikan mobilya devi 14 Türk firmayla görüştü

Yıllık 70 milyar dolar mobilya ithal eden ABD'ye ihracatını artırmak isteyen Türk mobilya sektörü, Amerika'nın ev mobilyası ve dekorasyon alanındaki en büyük çevrimiçi perakendecisi ve dünyanın önde gelen tedarik platformlarından olan Wayfair’i İzmir’de ağırladı.

Ticaret Bakanlığı destekleri ve Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleşen buluşmada, Wayfair 14 Türk mobilya üreticisiyle iş görüşmesi gerçekleştirdi.





Wayfair firmasının 2002 yılında Boston, Massachusetts’te kurulduğunu, yaklaşık 11,9 milyar ABD doları yıllık geliri ve 13 bin 500 çalışanı ile küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, firmanın Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold gibi markalarıyla farklı pazarlara hitap ettiğinin altını çizdi.

Mobilyalar yüzde 80 daha katma değerle ihraç ediliyor

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden Güngör, “Türkiye günümüzde 4,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Hedefimiz 2025 yılında 5 milyar doları aşmak. Ortalama ihraç fiyatımız 3,5 dolar seviyesindeyken, ABD’ye mobilya ihracatında Türkiye genelinde 5 doları, Ege Bölgesi’nden ABD’ye yapılan ihracatta 6 doları aşıyoruz. Wayfair ve diğer ABD firmalarıyla temaslarımızı sıklaştırıp ABD’ye 137 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” dedi.

"Daha fazla ürün tedarik etmek istiyor"

Wayfair yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde Wayfair’in Türkiye’de ofis ve şirket açma kararı aldığını kendilerine ifade ettiğini vurgulayan Güngör sözlerini şöyle tamamladı:

“Wayfair Türkiye’den daha fazla ürün tedarik etmek istiyor. Firmanın Türk firmalarıyla daha fazla ve uzun soluklu iletişim kurması ve tedarik yöntemlerini daha fazla firmaya aktarabilmesi için online toplantı ve webinarlar planlıyoruz. Bugün 14 firmamız Wayfair ile ikili görüşme yaptı ancak ilerleyen süreçte bu halka çok daha genişleyecek.”



Wayfair yetkilileriyle ikili iş görüşmelerine; “Konfor Mobilya, Decosit Mobilya, Simre Mobilya, KYZ Mobilya, A Home Concept Mobilya, Ananas Design Crafts, Decosit Mobilya, INTERGO Organizasyon, Demar Forge, Minik Fare, NIRON Grup Sanal Market İletişim Yazılım, GAEA Mobilya Aydınlatma Tasarım, Sönmez Global Plastik ve MeltemKids” firmaları katıldı.