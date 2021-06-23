Weepay'dan 15 milyon liralık yatırım sözleşmesi

Yerli finansal teknoloji sağlayıcısı weepay, üç aydır sürdürdüğü yatırım turunu, Türkiye’nin önemli şirketleriyle yaptığı yatırım sözleşmeleriyle tamamladı. Türkiye’de fintech alanında sanal POS çözümleri sağlayan bir finansal teknoloji girişimi olan weepay, yatırım imkânlarının genişletilmesi amacıyla yaptığı görüşmeler sonucu Rüz-Gar Enerji ve bir gıda firmasından iki farklı kaynak sağlayarak yatırım turunun ilk etabını tamamladı.

Yatırımcılar imzayı attı

weepay ile yatırım kaynağı sağlayan Rüz-Gar Enerji ve gıda firması ile varılan anlaşmalar kapsamında hazırlanan sözleşme, tüm tarafların katıldığı bir törenle imzalandı.

Yatırımlara ilişkin bilgi veren weepay CTO'su Selim Destancı, “İki yıl önce fintech alanında yeni bir bakış açısı, yeni ürünler ve açık bankacılık hizmetlerini birleştirme vizyonu ile weepay'i hayata geçirmiştik. Başladığımız günden itibaren aylık yüzde 33 ciro büyüme ortalaması gibi hedef belirlediğimiz önemli kilometre taşlarını çok hızlı geride bıraktık. İmzalanan yatırım sözleşmeleriyle bugün bir kilometre taşını daha geride bırakan weepay, iki güçlü firmamızın destekleriyle hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecek, tüm ekosisteme daha fazla katkı sağlayacaktır. Ayrıca bir sonraki hedef olan globalleşme adımımıza da daha hızlı ve emin bir şekilde yaklaşmış olacağız." şeklinde konuştu.