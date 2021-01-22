WEF Kurucusu Schwab: MESS iş birliği felsefemizin en mükemmel örneklerinden biri

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucusu Klaus Schwab, 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılımından dolayı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nı (MESS) kutlayarak, "Türkiye'de pek çok dosta sahip biri olarak, aynı zamanda benim de rüyam olan bu merkezi gerçeğe dönüştürmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Schwab, merkezin, Dünya Ekonomik Forumu'nun kamu-özel sektör iş birliğini destekleme felsefesini mükemmel şekilde gözler önüne serdiğini vurguladı.

Kutlama mesajına, hem şahsen, hem de Dünya Ekonomik Forumu olarak Türkiye ile uzun süreli bir ilişkiye sahip olduklarını vurgulayarak başlayan Schwab, "Bu merkezde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakından çalışacağız" dedi. Schwab, şöyle devam etti:

"Dördüncü Sanayi Devrimi’nin tüm teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılabilmesi için, hü-kümet, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yeni teknolojilerin insanlığın yararına kullanılması çok önemli. Bizler de bunu sağlayacak politikalar üzerinde çalışmalıyız. Bunun çok asil bir görev olduğuna inanıyor ve Türkiye’nin de bu büyük girişim ve taahhüde katılmasından mutluluk duyuyorum. Başta merkeze destek verenler olmak üzere, Türkiye'deki ortak ve üyelerimize, özellikle dünyanın durumunu iyileştirme misyonuna vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede merkezi ziyaret etmek istiyor, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum."

MESS üyeleri sınırların ötesine geçecek

Metal sektörünün 250 lider şirketini temsil eden MESS, Dünya Ekonomik Forumu ile 2019 yılında başlayan iş birliğini, 2020 itibariyle bir üst seviyeye taşıdı. İki yıl önce Dünya Ekonomik Forumu platform üyeliğine kabul edilen MESS, bu kabulü alan dünyanın ilk işveren sendikası oldu. MESS, bu üyelikten bir yıl sonra, 2020 ocak ayında Davos’ta imzalanan anlaşma ile de Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan bu iş birliği ile MESS, Türkiye’yi ve üyelerini sadece 13 ülkenin dahil olduğu bu ağda temsil etme hakkına sahip oldu.

MESS, Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katılarak üyeleri başta olmak üzere kamu yöneticileri ve Türkiye sanayisi için de büyük değer yaratacak. Bu sayede Türkiye, dijital dönüşüm ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nde bölgesel güç haline gelecek. MESS üyeleri bu iş birliği ile Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel ağı sayesinde Forum üyeleri ile iş ortaklığı kurup sınırların ötesine geçebilecek. Dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip etme, küresel şirketlerle iş birliği yapma olanağı bulacaklar. Dünya Ekonomik Forumu’nun çevrimiçi bilgi ağına erişim imkanı ile dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip edebilecekler. Dünyanın önde gelen akademisyen, girişimci, teknoloji şirketleri ile doğrudan bağlantı kurabilecekler. Tartışma gruplarına katılarak platform üyesi global şirketlerle bilgi ve deneyim paylaşabilecekler.

Kamu ve özel sektör güç birliği

İş birliğinin sunduğu imkanlar MESS üyeleri ile sınırlı değil. Kamu yöneticileri, ve özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üst yönetimi, Türkiye imalat sanayiinde dijital dönüşümün yönetişimi için Dünya Ekonomik Forumu’un küresel deneyimlerinden yararlanabilecekler. Kamu kesimi, dünyadaki örnek uygulamaları analiz ederek ülkemiz için daha iyisini inşa etme imkanı bulacak ve politika tasarımlarını daha geniş çerçevede değerlendirebilecek. Ayrıca, merkezde projelendirilen Türkiye’deki başarılı uygulamalar, ağ üzerinden tüm dünyaya tanıtılacak.