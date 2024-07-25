Wells Fargo yıl 2024 enflasyonunu yüzde 55-60; doları 32,5 bekliyor

Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisini değerlendirirken, dolar kuru tahmini yaptı.

CNBC-e'den Safa Gümüş'e yazılı açıklama yapan McKenna, yıl sonunda enflasyonun, resmi beklentilerin oldukça üstünde yüzde 55 ila yüzde 60 civarında konumlanacağını ifade etti.

McKenna şunları kaydetti: "Yıl sonunda enflasyonunun yüzde 38 olması bana iddialı görünüyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde tutmasını beklerdim, ancak bu büyüklükte bir dezenflasyon yüzde 50 politika faiz oranlarıyla bile gerçekleşmeyebilir. Yılsonu enflasyonunun yüzde 55- yüzde 60'a yakın olmasını bekliyorum."

'Not artırımları gelebilir'

McKenna, gelecek 12 – 24 aylık dönemde ülkenin ‘rasyonel’ ekonomi politikalarına daha sıkı bağlanması ve kurumların kredibilitesinin artmasıyla derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunda iyileştirme yapabileceklerini ifade etti.

Wells Fargo stratejisti şunları dile getirdi: “Türkiye'nin politika çerçevesi daha ortodoks bir yöne kaydıkça ve kurumlar kredibilitelerini yeniden kazandıkça, önümüzdeki 12-24 ay içinde ilave not artırımlarının gerçekleşmesini bekliyorum."

Dolar 2024 yıl sonunda ne olur?

McKenna, dolar/TL paritesine ilişkin yıl sonu beklentilerini 32,5 TL olarak açıklarken paritedeki güncel seviyelerin zirve olduğunu ve TL’nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanabileceğini beklediklerini aktardı.