Wenergy Fuarı İzmir’de kapılarını açacak

Özlem SARSIN

200 katılımcı ve 30 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiği fuar rüzgar, güneş, jeotermal, hidrojen ve e-mobility gibi temiz enerji alt başlıklarını tek çatı altında toplayacak.

Temiz enerjinin başkenti İzmir’de 9-11 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak fuarın tanıtım lansmanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Göreve geldiklerinden bu yana İzmir fuarcılığını geliştirdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “9-11 Mayıs tarihleri arasında ikinci kez ev sahipliği yapacağız. Fuarımızda İstanbul’dan Gaziantep’e, Şanlıurfa’dan Muğla’ya ülkemizdeki 12 şehirden katılımcılarımızla bir araya geleceğiz. Ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden 200’ü aşkın sektör paydaşı bizimle olacak” diye konuştu.

“Fuarcılık sektörüne 80 milyon lira destek”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Wenergy fuarı kentimizin en özel fuarlarından biri çünkü bu fuar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olan daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya için ihtiyacımız olan yaşam ve üretim modelini konu alan büyük bir organizasyon.

Amacımız çevreye en az zarar veren, sera gazı üretmeyen enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, bir yandan da dünyamızı korurken ve firmalarımızı temiz enerji kaynaklarına yönlendirip onlara maliyet tasarrufu sağlayarak çevreye daha duyarlı işletmeler yaratmaktır. 2024 yılında da İZTO olarak fuarcılık sektörüne 80 milyon liralık destek sağlayacağız" dedi.