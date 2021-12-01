WFP Türkiye, 2024’e kadar 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Elif KARACA

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında yürütülen program sayesinde 2024’e kadar 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlamayı hedefliyor. DÜNYA’yı ziyareti sırasında sorularımızı yanıtlayan WFP Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Nils Grede, Türkiye genelinde toplam 16 ilde 5 sektöre yönelik mesleki eğitimleri içeren Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı’nın (SES) detaylarını aktardı.

Staj garantili mesleki eğitim

Pandeminin de etkileriyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdam dünyasında yaşanan arz-talep dengesizliği dikkat çekiyor. İşsizlik rakamlarının yüksek olmasına karşın, çok sayıda işveren de verilen ücret ve sağlanan imkanlara rağmen aradığı nitelikte çalışan bulamıyor. Özel sektörden çok sayıda şirketin, hatta Türkiye’de faaliyet gösteren bazı yabancı sermayeli şirketlerin bile çalışan açığı yaşadığı bu dönemde ihtiyaç duyulan alanlarda iyi eğitilmiş eleman yetiştirilmesi önemli bir hizmet. WFP yürüttüğü SES Programıyla, özel sektörün nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra belki en az bunun kadar önemli başka bir amaca daha hizmet ediyor. SES Programı’nın özel sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda değişim ve gelişime açık olmasının programın bir diğer öne çıkan özelliği olduğunu belirten Nils Grede, bu konuda işbirliklerine açık olduklarının da altını çiziyor. WFP Türkiye İletişim Sorumlusu Sevda Yüzbaşıoğlu da programın kırılgan toplulukların kendi kendilerine yetebilirliklerini artırmayı hedefl ediğini belirterek, “Deneyimlerimiz mesleki eğitimin dünyada giderek artan bir sorun olan yoksullukla mücadele için çok kritik bir kalkan olduğunu gösteriyor, bu noktada da iş dünyasıyla ortak adımlar atmamız kritik önem taşıyor” dedi.

Almanya, Norveç, G.Kore ve İrlanda destekliyor

İhtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan sığınmacıların desteklenmesi amacıyla gıda yardımlarından mesleki eğitimlere kadar çok çeşitli hizmetleri içeren programın finansmanına Almanya, Norveç, Güney Kore ve İrlanda hükümetleri de katkıda bulunuyor. Çeşitli koşulları karşılayarak programa kabul edilenlere gıda, bilişim, hizmet, perakende ve konaklama sektörüne yönelik mesleki eğitimler veriliyor. Eğitim sürecinin ardından da başarılı olan katılımcılara ilgili sektörlerin önde gelen şirketlerinde 3 ay süreyle staj/iş başı eğitim imkanı sağlanıyor ve bu süreçte de maaşları WFP tarafından ödeniyor.

Gıda güvenliği ve gıdaya erişim

WFP’nin küresel alandaki hizmetleriyle ilgili bilgiler de veren Grede, gıdaya erişimin önündeki en büyük engelleri iklim değişimi, çatışmalar ve savaşlar şeklinde sıralıyor. WFP’nin en kapsamlı faaliyetlerinin bulunduğu ülkelerde (Afganistan, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Yemen, Etiyopya, Pakistan) iklim değişikliği ve çatışmalar ikilisinin bir arada görüldüğünü belirten Grede, bu ikilinin oluşturduğu zehirli karışımın gıda güvenliği sorunlarına ve sonrasında da ciddi boyutlarda açlığa neden olduğunu vurguluyor. Grede Suriye’de 10 yıl önce baş gösteren siyasi sorunların öncesinde de ciddi bir kuraklık yaşandığını hatırlatıyor.

Elon Musk’ın WFP ile 6 milyar dolarlık imtihanı

80 ülkede 21 bin kişiyle faaliyetlerini sürdüren WFP, dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu. 2020 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen WFP çatışma, iklim şokları, pandemi ve diğer afetlerin yol açtığı acil durumlara müdahale ediyor. WFP operasyonları kapsamında her gün 5 bin 600 kamyon, 30 gemi ve 100 yardım uçağı gıda sevkiyatı için yola çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su milyarder Elon Musk ile WFP Direktörü David Beasley arasında sosyal medya üzerinde “dünyadaki açlığı bitirme” üzerine bir tweet düellosu yaşanmıştı. Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a atıfta bulunarak ‘Dünyada, onlara hemen ulaşamazsak kelimenin tam anlamıyla ölecek 42 milyon insan var. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor” diye konuşmuştu. David Beasley’in ‘Elon Musk servetinin sadece küçük bir yüzdesini bağışlasa dünyadaki açlık krizi çözülür’ ifadelerini kullanmasının ardından ünlü milyarder, bunu kanıtlayabilirlerse Tesla’daki hisselerini satacağını ve bağışlayacağını belirtmişti. Son olarak WFP 6.6 milyar doların nasıl harcanacağına yönelik kapsamlı bir planla gelmişti. Musk’ın servetinin yüzde 6’sı dünyadaki açlık sorunun çözülmesi için gerekli olan 42 milyar doları yaklaşık olarak karşılıyor