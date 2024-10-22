WhatsApp'a sohbet belleği özelliği! Her şeyi kaydedip, bizi bize anlatacak

WhatsApp, Meta AI için yeni sohbet belleği geliştiriyor. Kullanıcılara yönelik kişisel bilgi ve deneyimlerin depolanacağı bu bellek, yapay zekanın sohbete daha spesifik yaklaşmasını amaçlıyor.

Kişisel bilgileri otomatik kaydedecek

Sohbet belleği sayesinde Meta AI, yemek beğenilerinden, ilgi alanlarına kadar pek çok veriyi otomatik kaydedecek. Alerjiler, favori kitaplar, filmleri ve podcast’leri de hatırlayabilecek.

WhatsApp'ta Meta AI’nın sizin hakkınızda neler bildiğini görebileceğiniz bir yer de olacak. Yeni güncelleme sohbet robotunun daha alakalı yanıtlar vermek için sohbetin belirli bölümlerini otomatik olarak hatırlamasını kapsıyor.

Kullanıcılar tam kontrole sahip olacak

Yine kullanıcılar da “bunu hatırla” komutuyla Meta AI’dan sohbetin ayrıntılarını hatırlamasını isteyebilecek. Kullanııcılar, Meta AI’nın hangi bilgileri kaydedip kaydedemeyeceği konusunda tam kontrole sahip olacak. İstenmyen ayrıntılar güncellenebilecek ya da kaldırılabilecek.