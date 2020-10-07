Wiedmann: Para politikasında gevşeme ihtiyacı yok

07 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin para politikasında gevşemeye gitmesini gerektirecek bir sebep olmadığını ve alınan önlemlerin uygun olduğunu söyledi.

Boersen-Zeitung'a konuşan Weidmann, Avrupa'da artışa geçen COVID-19 vakalarının Euro Bölgesi bankalarının tahminlerini değiştirmediğini ve ekonomik toparlanmayı etkilemesinin beklenmediğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin 750 milyar euro bütçeli Yeni Nesil Toparlanma Planı ile ilgili kayda değer bir gelişme göremediğini ifade eden Weidmann, bu durumun piyasalarda tepkiye neden olacağını ve ekonomik görünümü etkileyeceğini söyledi.