Williams: Piyasa tedbirleri güncellenmeli

29 Eylül 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi Başkanı John Williams, COVID-19 krizi ve piyasa uçuculuğu karşısında hazine tahvili piyasasını istikrarlı bir halde korumak için alınan önlemlerin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Tahvili Piyasası Konferansı'nda konuşan Williams, gelecekte meydana gelebilecek benzer bir krizle mücadele için hazine tahvili piyasasının daha güçlü olması gerektiği ve bu şekilde olağan dışı politika tepkileri ihtiyacının asgariye indirilebileceğini söyledi.

Williams, "Tüm finansal kriz sonrası reformlarının olduğu gibi, bu durumu gelecek mali şokları karşılamak için finansal sistemde gerekli değişikliklerin yapılamsı için bir fırsat" dedi.