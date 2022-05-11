WIN Eurasia için geri sayım

Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen WIN EURASIA, 8-11 Haziran 2022 tarihlerinde endüstri profesyonellerini bir araya getirecek. Yenilenen İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarın bu yılki teması; Endüstriyel Dönüşüm.

Fuarda, metal işlemeden otomasyon teknolojilerine, elektrik ve elektronik ekipmanlardan iç lojistiğe kadar çok sayıda ürün grubu görücüye çıkacak. Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm bileşenlerin yakından incelenme fırsatının sunulacağı fuarda ayrıca 5G teknolojisi de yine ilk kez bir fuar alanında endüstriyel kullanıma sunulacak.

“Dikkatler Türkiye üzerine yoğunlaşmış durumda”

WIN EURASIA fuarı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, imalata dayalı tüm sektörlerin dikkatinin Türkiye üzerine yoğunlaşmış durumda olduğunu belirterek “WIN EURASIA, imalat sanayiindeki pek çok profesyoneli bir araya getirecek. Bunun yanı sıra fuarımızın yeni teknolojilerin gelişmesine yaptığı katkı ile endüstriyel alanda 5G teknolojisi kullanımının ilk kez bu yılki WIN EURASIA’da tanıtılacak olması, dikkatleri fuarımızın üzerine çekmekte” dedi. WIN EURASIA’nın sahip olduğu tecrübe ve vizyon ile pandemi öncesi dönemde olduğu gibi bu yıl da gelişen yeni teknolojik ürünlerin tanıtılmasının önünü açacağını dile getiren Klar, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle pandemi döneminde üretim ve dağıtım alanında yaşanan aksaklıkların firmaları yeni arayışlara yönlendirmesiyle son dönemde iş yapış şekillerinin ve ticaret anlayışının da değiştiğini görüyoruz. Bu değişim, özellikle Türkiye gibi ülkelerde fuarcılık sektörünün önünü açtı ve sektöre bir cazibe merkezi olma yolunda ivme kazandırdı. WIN EURASIA Fuarında global ekonomiyi canlandıracağız.”

“Türk endüstrisi 5G ile tanışacak”

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ise yaptığı konuşmada 25 yılı aşkın bir süreden sonra farklı bir fuar alanına geçtiklerini belirterek “WIN EURASIA’yı yenilenen İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Böylelikle katılımcılara ve ziyaretçilere hem ulaşım açısından kolaylık sağlamayı hem de daha iyi bir fuar deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi buluşturacak olan fuarımız bu yıl 15 ülkeden 400’ün üzerinde firma ile toplam 22 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Türkiye uluslararası arenada önemli bir iş partneri haline geldi. Ticaret Bakanlığının destekleri ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ile nitelikli satın alma heyetini bu yıl hayata geçirdik ve 16 ülkeden 350’ye yakın VIP satın almacıyı fuarda katılımcılar ile buluşturacağız.

Ayrıca geçmiş senelere dayanan tecrübelerimize göre fuarda 80 farklı ülkeden 35 binin üzerinde bir ziyaretçi beklemekteyiz. 2022 yılında WIN EURASIA’da yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir iş hacminin oluşmasını öngörüyoruz” dedi. Ertaşkın konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yıl, fuarımızda en önemli yenilik ise hiç kuşkusuz 5G teknolojisi olacak. Henüz 5G iletişim teknolojisiyle tanışmayan Türk endüstrisi ve sanayisi, ilk kez halka açık bir etkinlikte bu teknolojiyi yakından tanıma olanağını WIN EURASIA 2022 Fuarı’nda bulacak.”

“5G teknolojisi ile verimliliklerin artmasını hedefliyoruz”

Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı ise şu açıklamalarda bulundu: “5G Arena’nın ana sponsoru olarak WIN EURASIA’da yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz; İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini müşterilere sunuyor. Türkiye’ye çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sağlayacak 5G teknolojisini müşterilerimize sunmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 5G ile sağlanan verimlilik ve üretkenlik artışı birçok endüstrinin dijital dönüşümünü hızlandırarak dijital ekonominin hızla büyümesini sağlayacak. Bu teknolojinin genel kullanıma açılması ile beraber tüm üretim sektörünün çözümlerimizden faydalanmasını ve verimliliklerini artırmalarını hedefliyoruz.”



Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Genel Sekreteri Gürbüz Kançal “WIN EURASIA, sektörümüz için her zaman bize yardımcı olan, yeni ufuklar açan bir fuar. Bu sene de 5G’nin bizim sektörümüze etkileri ufkumuzu açması açısından çok faydalı olacak. Fuarlar, bizim sosyalleşmemiz ve iş birlikleri yapmamız açısından da çok faydalı" ifadelerine yer verdi.

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kayakıran ise “Pandemi döneminde karşılıklı görüşmenin, samimiyeti hissetmenin yerini hiçbir şeyin tutmadığını gördük. Bu noktada WIN EURASIA’nın ne kadar önemli olduğunu anladık. Endüstrideki ihracatı artırmanın yolunun WIN EURASIA’dan geçtiğine inanıyorum” dedi.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu yaptığı konuşmada “Harika şeyler yapıyoruz. 30 yıl önce gördüğümüz geleceği şu anda yaşıyoruz. Uzaktan ameliyatlar yapacağız, evinizde çamaşır makinesi çalışırken size haber gelecek. Bunların altyapısı nasıl olacak. İşte burada WIN EURASIA gibi fuarların önemi ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş “WIN EURASIA Fuarı, çizdiğimiz gelecek vizyonumuzda bizler için önemli bir yol arkadaşımızdır. Sektörümüzün sesini duyurabilmek için bu tür fuarların önemine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Robotik ve Yüksek Teknoloji Üretim Sistem Entegratörleri Derneği (ROBODER) Küresel Faaliyetler Komite Başkanı Eren Gönenli, robotik kaynak konusunda dünyaya net bir şekilde sistem ihracat eden bir ülke konumunda olduklarını, WIN EURASIA’nın sağladığı platformun bu açıdan önemini bildiklerini belirtti.

Tüm Yüzey İşlemler Derneği (TÜYİDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğangün ise “Fuarlar bir ülkenin kalkınması için en önemli araçlardan birisidir. Atalarımız bize dernekleri, kooparatifleri bir çalışma modeli olarak sunmuşlar. Bizlere düşen, dernekleri olması gereken seviyelere çıkarmak. WIN EURASIA ile çalışmaktan onur duyuyoruz ve bu iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.