Wirecard’ın yeni yönetiminden iflas kararı

25 Haziran 2020

Almanya’nın finansal teknoloji şirketi Wirecard, geçen hafta istifa eden CEO'su Markus Braun'un adının karıştığı yolsuzluk skandalıyla iflas noktasına geldi. Şirketin hesapları ile ilgili yürütülen soruşturmada 1.9 milyar euro’luk açık tespit edilmişti. Firmadan yapılan açılamada 'bu paranın aslında hiç var olmadığı' belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından görevini bırakan Braun hakkında 'yatırımcıları cezbetmek için hesapları şişirdiği' iddiasıyla yasal işlem başlatırken, piyasaları manipüle etmekle suçlanan şirketin eski yöneticisi cuma günü gözaltına alınmıştı.

Global finansal hizmetler ve teknoloji firması olan Wirecard AG, 1999 yılında Almanya’nın Münih kentinde kuruldu. Firma, dünya genelindeki yaklaşık yedi bin kurumsal müşterisine ödeme işlemleri, kart ihracı ve risk yönetimi hizmetleri veriyor.

Yolsuzluk olayının ardından üç işlem gününde yaklaşık yüzde 87 değer kaybeden şirketin, bin 500'ü Münih'teki merkezinde olmak üzere dünya genelinde yaklaşık altı bin çalışanı bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni yönetim iflas başvurusu yapma kararı verdi.