Wish, Temu, AliExpress, eBay, Joom ve Amazon hakkında suç duyurusu

Fransa’da tüketici koruma kurumu DGCCRF, Shein’in ardından beş büyük e-ticaret platformunda daha yasadışı ürünler tespit etti.

Ticaret Bakanı Serge Papin’in sözcüsünün açıklamasına göre AliExpress ve Joom’da “çocuk benzeri seks oyuncakları”, Wish, Temu ve eBay’de ise muşta ve pala gibi silahlar satılıyor.

DGCCRF ayrıca Wish, Temu ve Amazon’un yetişkin içeriklerini reşit olmayanlardan koruyacak filtreleri uygulamadığını da belirledi.

Bu bulgular üzerine Papin, tüm platformlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu; AB ticaret bakanlarını Paris’te toplantıya davet edeceğini açıkladı.

E-ticaret devleri sessiz kaldı

Amazon, Temu, AliExpress, eBay ve Joom konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Fransız hükümeti yerel perakendecileri korumak için sert önlemler almaya hazırlanıyor.

AB’de de düşük değerli Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin bir yıl öne çekilmesi kararlaştırıldı.

Shein yasadışı ürünleri kaldırdı

DGCCRF’nin Shein’e yönelik tespitlerinden sonra başlayan kamuoyu tepkisi üzerine Fransa, platformu tamamen engelleme sürecine girmişti. Shein yasadışı ürünleri kaldırınca engelleme askıya alındı ancak hükümet bu kez diğer platformlara odaklandı.