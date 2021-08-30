WoodTech fuarı için geri sayım

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilen 34’üncü Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

AİMSAD önderliğinde organize edilen fuarda, yeni nesil fuarcılığın tüm detayları bir kez daha net bir şekilde ortaya konulacak. WoodTech Fuarı’na katılım sağlayacak olan AİMSAD üyesi firmalar son teknolojilerle üretilmiş ürün ve hizmetleriyle geçmiş yıllarda olduğu gibi yine fuarın en çok ziyaret edilen stantlarına ev sahipliği yapacak.

Ulusal ve uluslararası şirketler için yegane iş birliği platformu

INTERMOB Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek olan WoodTech, 60 ülkeden yabancı alımcıları İstanbul’da buluşturacak.

WoodTech katılımcıları, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de destek paketlerinden yararlanabilecekler. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın Yurtiçi Nitelikli Fuar Teşvik Listesi’ne dahil edilen WoodTech 2021 Fuarı’na katılım sağlayanlar maksimum 98 bin TL olmak üzere ödemelerinin yüzde 50’sine teşvik alabilecekler.

Nokta atışı ihracat için katma değeri yüksek çalışma

AİMSAD Başkanı İsmet Toktaş, fuarı geçen yıl pandemi koşullarına rağmen iptal etmediklerini ve zor şartlarda gerçekleştirilen etkinliğin katılımcılardan tam not aldığını söyledi ve şöyle devam etti: “Pandemi şartlarında nasıl fuar düzenleneceği konusunda dünyaya örnek olan WoodTech, 2020’de edindiği tecrübeyle bu yıl çok daha başarılı bir fuara imza atacak.

WoodTech ile ilgili katılımcılar arasında yapılan ankete göre; katılımcıların memnuniyet oranı yüzde 73 olarak belirlendi. Ayrıca, fuar sırasında sipariş alma oranı yüzde 56 olurken, fuar sonrasında sipariş alma oranı yüzde 63 seviyelerine çıktı. Diğer yandan dernek olarak üyelerimizin alternatif ihracat pazarı çeşitliliği artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz.

Bu bağlamda üyelerimiz için ‘Nokta Atışı Hedef İhracat Pazarları’ başlıklı bir rapor hazırladık. AİMSAD üye firmalarının ürün yelpazesini kapsayan 14 farklı 6’lı GTİP altında sınıflandırılan toplam 22 farklı 12’li GTİP numarasına sahip ürünün nokta atışı ihracat hedef pazarlarını ikincil veriler üzerinden tespit etmek için hazırlandı. Çalışma, alt kategorilerin GTİP detaylarına inilerek, ilgili ürün yelpazesindeki detaylı tanımlanan ürünler için daha hassas ve net potansiyel pazarlara ulaşabilmesine olanak sağlıyor."