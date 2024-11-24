WSJ: Gelişmekte olan piyasalar yatırım fırsatı sunuyor

MSCI’ın takip ettiği gelişmekte olan piyasa endeksi, son beş yılda yıllık ortalama yalnızca yüzde 4 getiri sağladı. Bu, küresel hisse senetlerinin yüzde 12 ve ABD hisselerinin yüzde 15’lik getirisinin oldukça gerisinde.

WSJ'nin haberine göre, gelişmekte olan piyasa endeksinin kötü performansında, özellikle Çin'in konut krizi ve teknoloji firmalarına yönelik baskıcı politikaları etkili oldu. Alibaba ve Tencent gibi dev şirketler, birkaç yıl önce dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alırken bugün değer kaybetmiş durumda. Öte yandan Hindistan, Çin’in aksine, hem yerel hem de yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. Ancak Hindistan piyasası, yükselen piyasalar arasında en pahalıları arasında bulunuyor.

'Kazanç oranlarına göre çok ucuz'

Gelişmekte olan piyasa hisseleri, kazanç oranlarına göre değerlendirildiğinde bugün oldukça ucuz. Sadece Çin değil, Meksika, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkeler de düşük değerlemeleriyle dikkat çekiyor. Örneğin, Brezilya’nın hisse senedi getirisi yüzde 6 gibi yüksek bir temettü verimi sunuyor.

MSCI endekslerinin tanımları, zaman zaman yatırımcılara yanlış yön verebiliyor. Örneğin Güney Kore ve Tayvan, ekonomik göstergeleri ve gelişmiş altyapılarına rağmen hala “gelişmekte olan piyasa” olarak kabul ediliyor. İsrail ise 2010’da “gelişmiş piyasa” olarak sınıflandırıldığında, birçok yatırımcının radarından çıkmıştı. Ancak bu gibi piyasalar, uzun vadeli büyüme ve teknoloji odaklı şirketler açısından cazip olabilir.

Arjantin örneği

Bazı ülkeler, resmi gelişmekte olan piyasa endekslerinden çıkarıldığında fırsatlar yaratabiliyor. Örneğin Arjantin, üç yıl önce endeksten çıkması sonrasına rağmen bu süreçte yıllık yüzde 50’ye yakın dolar bazlı getiri sağladı.

Haberde gelişmekte olan piyasalara yatırım yapmanın her zaman kolay bir karar olmasa da, bu hisselerde stratejik ve cesur hareket eden yatırımcıların uzun vadede büyük kazançlar elde edebileceği belirtildi.