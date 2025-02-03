WSJ'den Trump'ın ek gümrük vergileri için sert yazı! 'Tarihin en aptal ticaret savaşı'

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getiren kararına sert tepki gösterdi. WSJ yayın kurulunun imzasını taşıyan yazıda, bu kararın ABD ekonomisine zarar vereceği ve gereksiz bir ticaret savaşını tetikleyeceği ifade edildi.

“Tarihin en aptal ticaret savaşı”

WSJ, ek tarifelerin "tarihteki en aptal ticaret savaşı" olduğunu belirterek, Trump yönetiminin gerekçelerini anlamsız bulduğunu yazdı. Gazete, "Şu ana kadarki ticari ilişkiler tüm tarafların yararınaydı. Ek vergiler, otomotivden tarıma birçok sektörü olumsuz etkileyecek" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray tarafından 1 Şubat’ta duyurulan kararnameyle, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmişti. Trump, bu adımı ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomik çıkarlarını korumak için attığını savundu.

Trump’tan WSJ’ye sert yanıt

WSJ’nin eleştirilerine yanıt veren Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında gazeteyi “Yalan Haber Wall Street Journal” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Trump, "Tarifelere karşı çıkanlar Çin ya da bazı büyük şirketler tarafından kontrol ediliyor" diyerek ek vergilerin gerekliliğini savundu.

Ticaret politikalarında yeni dönem

Trump yönetiminin aldığı bu karar, 4 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek. WSJ, bu hamlenin ticaret ortaklarıyla ilişkileri daha da zorlaştıracağını ve ABD ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

ABD ve Çin arasında daha önce yaşanan ticaret savaşları, küresel piyasalarda büyük belirsizlikler yaratmıştı. Yeni tarifelerle birlikte, Washington’un ticaret politikalarına dair tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda.