WTM Londra’ya Türkiye damgasını vurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fuarın açılış gününde sektör profesyonelleriyle bir araya geldi ve Türkiye turizminin son verilerini paylaştı.

World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi.

Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, “Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6’lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7’nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda.” dedi.

“64 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürüyoruz”

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk.”

İngiltere pazarı 4,5 milyon hedefle büyüyor

Bakan Ersoy, İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti:

“İngiltere geneline bakacak olursak bu seneyi 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz 4,5 milyonun üzerinde İngiliz pazarından ziyaretçi almak. Bunu sadece İngiltere olarak da görmüyoruz; İrlanda gibi yeni çevre destinasyonlara da konsantre olmuş durumdayız.”

Geleceğe miras ve gastronomi yatırımları öne çıktı

Türkiye’nin artık klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayan Ersoy, turizmde artık deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıldığını hatırlattı.

Özellikle ürün çeşitlemesi ve kaynak destinasyon çeşitliliği konusunda son 7-8 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ersoy, konuşmasında “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar ve gece müzeciliğinin, yeni turizm ürünleri arasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Ayrıca gastronomi alanında Michelin Guide kapsamının genişlediğini de belirten Bakan Ersoy, “Şimdi bu sene Kapadokya'da yeni destinasyon olarak katılacak ve bundan sonraki yıllarda artık tüm Türkiye Michelin yıldızının kapsama alanına giriyor.” dedi.

Artık sadece nicelik değil, nitelik dönemi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizm stratejisinde nitelikli turist hedefinin sürdüğünü belirtti.

Artık sadece nicelik değil nitelik de dönemi dediklerini kaydeden Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu da geçen haftaki rakamlara oldukça olumlu bir şekilde yansıdı. Yabancı turist gecelik harcamasının 9 ayda 116 dolarlara çıktığını gördük. Bu demektir ki yıl sonu tahmini 118 dolarlarla bu yılı kapatacağız.”

“Göbeklitepe sergisi Avrupa’ya yayılacak”

İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden Kolezyum’da büyük ilgi gören Göbeklitepe sergisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ersoy, serginin diğer Avrupa ülkelerine taşınacağını açıkladı.

Serginin Kolezyom’da 6 milyondan fazla rekor sayıda bir ziyaretçi aldığını söyleyen Ersoy, “Kültür turlarına çok ağırlık veriyoruz, arkeolojik turlara. Berlin'de ve İngiltere'de de şu anda bakıyoruz. İngiltere'de de düzenlemeyi düşünüyoruz. Ve 2026 yılı içinde Berlin’de de planlıyoruz. Sergiyi birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere yaygınlaştıracağız.” dedi.

İkili görüşmeler ve temaslar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuar kapsamında dünyanın önde gelen tur operatörleri TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Ersoy, ayrıca KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile de bir araya gelerek karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.