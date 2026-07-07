Xbox'ta  tarihi dönüşüm: Maliyetleri düşürmek için düğmeye bastılar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Microsoft, oyun birimi Xbox'ta kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini başlattı. Şirket, küresel çapta 4 bin 800 çalışanla yollarını ayıracağını açıklarken, bu kesintilerin yaklaşık 3 bin 200'ü Xbox'da olacak.

Xbox'ın yeni CEO'su Asha Sharma, şirketin mali yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar atarken çalışanlara gönderdiği mesajda "Bugünkü işimiz sağlıklı değil" ifadelerini kullandı. Xbox'ın benzer platform ve yayıncılık şirketlerine kıyasla 3 ila 10 kat daha düşük kâr marjıyla faaliyet gösterdiğini belirten Sharma, şirketin bu yapıyla yoluna devam edemeyeceğini kaydetti.

İlk aşamada yaklaşık 1.600 çalışanın işten çıkarıldığı belirtilirken, Microsoft aynı zamanda Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games ve Double Fine Productions stüdyolarını dış yönetime devretme kararı aldı.

Fransa merkezli Arkane Studios için ise satış veya bağımsız bir yapıya dönüştürülmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Beklenen finansal karşılığı üretemedi

Sharma, Xbox'ın Game Pass hizmetini büyütme, abonelik modelini daha cazip hale getirme ve birinci parti oyunları farklı platformlara taşıma stratejisinin ise beklenen finansal karşılığı üretemediğini ifade etti.

Her 1 dolarlık yatırımda 64 sent zarar etti

Paylaşılan verilere göre Xbox, yaptığı her 1 dolarlık yatırım karşılığında ortalama 64 sent zarar etti. Sharma organizasyon yapısındaki verimsizliğe de dikkat çekerek bazı süreçlerin 14 yönetim katmanından geçtiğini, platform ekiplerinin ise mevcut konsol neslinin başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 40 büyüdüğünü belirtti. Yeni hedefin yönetim katmanlarını en fazla beşe, mümkünse üç seviyeye indirmek olduğu açıklandı.

Microsoft'un insan kaynakları müdürü Amy Coleman ise işten çıkarılan çalışanların görevlerinin yapay zeka ile doldurulmayacağını söyledi.

Donanım maliyetleri oyun pazarını baskılıyor

Öte yandan teknoloji sektöründe yükselen donanım maliyetleri ve bellek ile depolama bileşenlerinde yaşanan sıkıntılar, oyun pazarını da baskılıyor. Microsoft, Sony ve Nintendo son dönemde konsol fiyatlarını artırırken, Apple da MacBook ve iPad başta olmak üzere birçok ürününde fiyat güncellemesine gitmişti.

Yapay zeka endişeleri

Kararın ardından Microsoft hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken şirket, yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra yapay zeka yatırımlarının şirkete ne kadar kazanç sağlayacağı konusunda yatırımcıların artan endişeleriyle de karşı karşıya.

Microsoft hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybederken, aynı dönemde Alphabet hisseleri yüzde 14 yükseldi. Amazon hisseleri ise yaklaşık yüzde 5 prim yaptı.