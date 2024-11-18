Xiaomi gaza bastı! SU7 satışları ay bitmeden 100 bin barajını aştı
Çin devi Xiaomi, büyük beğeni toplayan sedan modeli SU7'de 100 bin barajını aştı. Ekim ayında 20 binden fazla SU7 teslim ederek hedeflediği teslimata ulaşan Xiaomi, bu rakamla rakiplerine de göz dağı verdi.
Elektrikli araç üretimine 3 yıl önce başlayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında 20 binden fazla SU7 model elektrikli araç teslim ederek, kasım bitmeden 100 bin hedefine ulaştı.
100 bin barajını aştı
Xiaomi CEO'su Lei Jun, pazartesi günü yaptığı açıklamada, amiral gemisi elektrikli araç serisi SU7'nin teslimatlarının 100 bin adedi aştığını söyledi.
Bu rakamla birlikte 120 binlik yıl sonu hedefini yükselten şirket, yıl sonuna kadar 130 bin teslimata ulaşmayı planlıyor.
8 ayda rakipleri solladı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk olarak 2021 yılında elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Markanın ilk modeli SU7 üretime girdiği günden 8 ay sonra 100 bin adetlik üretime ulaştı.