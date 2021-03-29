Xiaomi Türkiye'de üretime başladı: 2 bin kişiye istihdam

Xiaomi ve partneri Salcomp'un yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Fabrika, Çin, Hindistan ve Endonezya'daki fabrikalarından sonra Xiaomi'nin Salcomp ile üretim yaptığı 4'üncü fabrika olacak.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, ilk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelinin bu fabrikada üretileceğini belirterek, "Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue ise bu fabrikayla ilk yıl yaratılacak 200 milyon dolarlık katma değeri her yıl artıracaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Xiaomi ve Salcomp’u, Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağına işaret ederek, yatırımın, Türkiye'nin küresel bir akıllı telefon üretim üssü olması yolunda bir köşe taşı olduğunu ifade etti.