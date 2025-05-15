Xiaomi'de son yılların en zorlu dönemi! SU7'deki 'kaput' yalanı fena patladı

Yılın ilk aylarında 529 bin 900 yuan (yaklaşık 73 bin 300 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen ve Tesla'ya fark atan Xiaomi SU7 Ultra'nın sedan modeli büyük hayal kırıklığı yarattı.

Satışları yüzde 55 düştü

Son verilere göre ilk çıktığı aylarda Tesla Model 3'ü geride bırakan Xiomi'nin siparişleri nisan ayında yüzde 55 düşerek 13 bin 500 adete geriledi. Şirket mart ortasında 23 bin adet sipariş almıştı.

Ne olmuştu?

Dikkat çeken özelleştirmelerle fark yaratan SU7 kullanıcılara 42 bin yuan ek ücretle 'çift hava kanallı karbon fiber kaput' avantajı sunuyordu. Ancak aracı teslim alan bazı kullanıcılar kaputu söküp, ektra ödeme yaparak sahip oldukları özelliği kontrol edince işler karıştı. Kullanıcılar hava kanalları yerine sadece iki delik ve bazı plastik destek yapıları ile karşılaşmıştı. Ayrıca SU7 Ultra'nın özelleştirilmemiş versiyonuyla da büyük ölçüde aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

Xiomi'den özür

Xiaomi ise bunun bir iletişi hatası olduğunu belirterek özür dilemiş, karbon fiber kaputun SU7'nin Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde görücüya çıkan sportif versiyonunu kopyalamak için olduğunu belirtmişti. Şirket, henüz teslim edilmemiş siparişleri geleneksel kaputla değiştirmeyi, teslim edilenler için de 20 bin sadakat puanı vermeyi teklif etmişti.

Kullanıcıların güvenini sarsan reklamların yanı sıre geçtiğimiz haftalarda bir de SU7'nin ölümlü kazaya karışması kullanıcıları çileden çıkardı. Xiomi'nin özrü ve kaput değişimi teklifi de tatmin edici bulunmayınca 300'e yakın kullanıcı bir araya gelerek ücretin tamamının geri ödenmesi için harekete geçti.

Xiomi'nin geçirdiği en zorlu dönem

Xiomi'nin CEO'su Lei Jun ise yaşananların ardından bunun şirketin kurulduğu günden bu yana en zorlu dönem olduğunu açıkladı.