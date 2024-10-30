Xiaomi'nin SU7'ı Tesla'ya fark attı! 12 yıllık satış rakamı 9 ayda tamam

Akıllı telefonlar ve ev aletleri ürünleri ile tanınan Çin devi Xiaomi, Mart ayındaki çıkışından bu yana 20 binden fazla SU7 modelinin satıldığını duyurdu.

Daha 3 yıl önce elektrikli araç üretimi için planlama yaptığını duyuran şirket, 2021'de üretim tesisi kurdu, bu yıl mart ayında da ilk elektrikli aracı SU7'yi tanıttı.

Tesla ile rekabetçi fiyat stratejisi

SU7, Tesla’nın Model 3 aracından 4 bin dolar daha uygun bir fiyatla pazara girdi. Tesla ise rekabetçi fiyat stratejisini görünce Model 3’te 2 bin dolarlık indirime gitti.

Xpeng ve Nio, 100 bin elektrikli araç üretimi hedefine yaklaşık altı yılda ulaşırken, Tesla’nın da bu rakamı yakalaması 12 yıl sürdü. Çinli Xiaomi ise 100 bin hedefine 9. ay sonunda ulaşmayı hedefliyor.

Çin artık elektrikli araç pazarında güçlü bir oyuncu

Stansberry Research analisti Brian Tycangco, Ekim ayında 20 bin adet teslimat gerçekleştiren Xiaomi’nin, Çin gibi büyük bir elektrikli araç pazarında güçlü bir oyuncu olarak öne çıkacağını ifade etti. Tycangco, Xiaomi’nin Ağustos ayında Xpeng ile benzer brüt kar marjlarına ulaştığını, artan üretim hızının bu marjları daha da iyileştirebileceğini belirtti.

SU7 Ultra modeliyle yeni hedefler

Xiaomi, Mart 2025’te piyasaya sürülecek olan yüksek performanslı SU7 Ultra modelinin ön siparişlerini başlattı. 814.900 yuan (114.304 $) fiyatla satışa sunulan model, 10 dakika içinde 3.600’den fazla sipariş aldı. Her sipariş için 10.000 yuan depozito talep eden Xiaomi, bu gelişmeyle üst düzey segmentte de dikkat çekmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca SU7 Ultra prototipinin Almanya’daki Nürburgring yarış pistinde dört kapılı sedan olarak en hızlı turu tamamladığını iddia etti. Citi analistleri, bu başarının Xiaomi’nin daha ekonomik SU7 Max modelinin satışlarını da artırabileceğini düşünüyor ve şirketin 2025 yılı için teslimat hedefini 238.000’den 250.000’e yükseltti.

Tesla’nın liderliği devam ediyor

Autohome’un verilerine göre, Tesla’nın Model Y’si, Eylül ayında 48.202 adetlik satışla Çin’de en çok satan bataryalı elektrikli araç oldu. Model 3 ise 24.000’e yakın satışla sekizinci sırada yer aldı. İlk 10’da BYD’nin daha düşük fiyatlı modelleri ağırlık gösterirken, Xiaomi’nin SU7 modeli 13.559 adetlik satışla 17. sırada konumlandı.

Xiaomi'nin uluslararası planları

Xiaomi, şu anda elektrikli araçlarını yalnızca Çin’de satışa sunuyor. Şirket, bu yıl CNBC’ye verdiği demeçte, uluslararası bir lansmanın en az iki ila üç yıl süreceğini belirtti. Şirketin Çin pazarında güçlenme stratejisiyle birlikte önümüzdeki yıllarda küresel pazarlarda da kendine yer açması bekleniyor.