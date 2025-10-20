X'te yeni dönem: Elon Musk kullanıcı adlarını satışa çıkarıyor!

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanılmayan veya aktif olmayan kullanıcı adlarını satışa sunmaya başlacağını duyurdu.

X Handle Marketplace olarak adlandırılan yeni pazar yeri, ücretli kullanıcıların aktif olmayan kullanıcı adlarını satın almasına olanak tanıyor. Şirket, bunu “sektörde bir ilk” olarak tanımlıyor.

X Handle Marketplace yalnızca ücretli Premium+ ve Premium Business abonelerine açık olacak. Kullanıcı adları ise "öncelikli" ve "nadir" olmak üzere iki kategoriye ayrılarak satılacak.

Nadir kullanıcı adlarının fiyatı 2 bin 500 dolardan başlıyor

Öncelikli kullanıcı adları ücretsiz olarak talep edilebiliyor. Başvurular üç iş günü içinde inceleniyor ve onaylandığında kullanıcı mevcut takipçilerini veya gönderi geçmişini kaybetmeden yeni adı alabiliyor.

Kısa, jenerik veya kültürel açıdan değerli adlardan oluşan nadir kullanıcı adlarının fiyatları ise 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabiliyor.

Alınan kullancı adları yeniden devredilemiyor veya yeniden satılamıyor.

Musk, X'ten gelir elde etmek için stratejiler belirliyor

Elon Musk, 2022’de platformu satın almasından bu yana X'ten gelir elde etmeye çalışıyor.

Daha önce ücretli doğrulama sistemleri (mavi tik), reklam reformları ve xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ asistanı Grok gibi yenilikler hayata geçirilmişti.