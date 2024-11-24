X’ten Bluesky’a göç Meta’yı vurdu! Rakip farkı açıyor

Trump’ın seçim zaferinin ardından, Trump'a destek veren Musk'a tepki olarak çok sayıda karşıt görüşlü kullanıcı X'i terk ederek Bluesky'a geçti. Similarweb’in verilerine göre, Bluesky’ın ABD ve İngiltere’deki günlük kullanıcı sayısı seçimden bu yana yüzde 300 artarak 3,5 milyona ulaştı.

Bluesky farkı açtı

Ancak bu göçten Meta’nın X benzeri platformu Threads da etkilendi. Threads, Meta’nın siyasi içerikleri ve haberleri daha az görünür hale getirmesinin ardından kullanıcılarının bir kısmını kaybetti. Bu adımdan önce Bluesky’ın beş katı kullanıcıya sahip olan Threads, şimdi rakibinden sadece 1,5 kat daha büyük.

Bluesky ise daha ‘özgür’ bir kullanıcı deneyimi sunarak öne çıktı. Platform, kısa mesajlar ve görseller paylaşılmasına olanak tanırken, kullanıcıların belirli grupları tek bir tıkla takip edebileceği “başlangıç paketleri” sunuyor.

Threads, Bluesky’ı taklit ederek kaybı durdurmaya çalışıyor

Meta ise Threads'daki kan kaybını Bluesky’ın “kişiselleştirilmiş akış” oluşturma özelliğini taklit ederek durdurmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, Threads’in zaman akışının hala gerçek zamanlı olaylar ve siyasi içerikler için yetersiz kaldığını belirtiyor.

Bluesky’ın geleceği

2019’da sosyal platformların daha bağımsız ve kişiselleştirilebilir hale gelmesi amacıyla Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey tarafından başlatılan Bluesky, girişim fonlarıyla büyümesini sürdürdü.

Twitter’ın doğal bir devamı olarak görülen Bluesky, hızla artan kullanıcı sayısı nedeniyle teknik sorunlar da yaşıyor.

Türkiye'den Threads'e erişim engeli

Rekabet Kurulu, Mart 2024’te, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlayarak hakim durumu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada Meta hakkında geçici tedbir kararı vermişti. Bu kapsamda, Nisan 2024 itibarıyla Türkiye'den Threads'e erişim engellendi.

Açıklamada, Meta'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu belirtilerek, bu durumun, Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.

Öte yandan, Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler de getirilmişti.