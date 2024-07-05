Yabancı 13 hafta sonra DİBS’te satışa geçti

Geçen hafta Gri Lis­te’den çıkış kararının ardından yabancıların ilgisinin hızlanması beklenir­ken, tam tersi bir senaryo ile karşı karşıyayız. Yabancı yatı­rımcı 21-28 Haziran haftasın­da 227,8 milyon dolar net his­se satışı yaparken aynı hafta Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında net satımla­rı 679,5 milyon dolar oldu.

Ya­bancı hisse tarafında 7 haftadır arka arkaya satıcı konumunda ve toplam satış 2 milyar dola­rı geçti. Yabancıların DİBS ta­rafında ise 13 hafta arka arka­ya yaşanan girişin ardından geçen hafta satış tarafında ol­dukları görülüyor. Uzmanlar DİBS’teki bu satışın kâr reali­zasyonu gibi düşünülebilece­ğini söylüyor. Ancak hisse ta­rafında satışın 7’inci haftaya çıkması soru işaretlerini de be­raberinde getiriyor. Uzmanlar önümüzdeki haftalarda bu tab­lonun beklentilerin altında ka­lan enflasyonla birlikte değişe­bileceğini söylüyor.

Kredilerdeki düşüş kısa sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BD­DK) haftalık bültenine göre, 21 Haziran haftasında gerileyen bankacılık sektörünün kredi hacmi, 28 Haziran itibarıyla 175 milyar 423 milyon lira art­tı. Söz konusu dönemde kre­di hacmi 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liradan 13 tril­yon 803 mil­yar 204 mil­yon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 28 Haziran itibarıyla 23,1 milyar lira yük­selişle 1,7 trilyon liraya yük­seldi. Söz konusu tutarın 447,1 milyar lirası konut, 90,7 milyar lirası taşıt ve 1,2 trilyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kre­dilerin tutarı 23,7 milyar n lira artarak 1,7 trilyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artışla 1,5 trilyon liraya yükseldi.

Bi­reysel kredi kartı alacaklarının 515,8 milyar lirasını taksitli, 952,4 milyar lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Bankacılık sektöründe takipteki alacak­lar, 28 Haziran itibarıyla ön­ceki haftaya göre 1,2 milyar li­ra artışla 217 milyar liraya çık­tı. Takipteki alacakların 171,7 milyar lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde banka­cılık sisteminin yasal öz kay­nakları, 29,3 milyar lira yük­selerek 2,9 trilyon lira oldu.

BDDK verilerin göre Kur Korumalı Mevduatlarda dü­şüş hızı yavaşlarken, toplam büyüklük de 2 trilyon TL sını­rına yakınsadı. Buna göre KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 0,9 ve 18 milyar 335 milyon liralık azalışla 2 trilyon 14 milyar lira­ya geriledi. Kur korumalı mev­duatlarda şirketlere sağlanan vergi avantajında sona gelinir­ken, toplam büyüklükteki dü­şüşün yavaşlayarak da olsa de­vam ettiği görüldü. Kur koru­malı mevduatlarda son olarak şirketlere yönelik vergi avan­tajının bitmesiyle gerileme­nin devamı da bekleniyor. Ye­ni bir karar alınmadığı takdirde kur korumalı mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygula­nan kurumlar vergisi istisnası 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Mevduat hesapları geçen hafta geriledi

BDDK verilerine göre, ban­kacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası da­hil, geçen hafta 45,7 milyar li­ra azalarak 16,5 trilyon liraya düştü. Toplam mevduatlar içe­risinde TL mevduatlar 10,3 tril­yon lira, yabancı para mevduat­lar 6,1 trilyon lira oldu. Geçen hafta hem TL hem yabancı para mevduatlarda azalma meyda­na geldi.

TCMB’nin rezervleri 4,7 milyar dolar düştü

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 28 Haziran haftasında 4,7 milyar dolar azalarak 142,9 milyar dolara geriledi. Aynı hafta swap hariç net rezervler 1,1 milyar dolar azalarak 11,6 milyar dolara geriledi. 29 Mart’tan bu yana swap hariç net rezervlerde 77,1 milyar dolarlık artış yaşandı. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3,6 milyar dolar azalışla 84,8 milyar dolara düştü. Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 58 milyar 77 milyon dolara düştü.

TL’nin reel değeri 2,5 yılın zirvesinde

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 61,90 ile 2021 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türk Lirası’nın reel değerindeki tırmanma Haziran ayında ılımlı da olsa devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Haziran ayında 61,90 değerini aldı. Mayıs ayında reel efektif Döviz kuru 61,54 olarak kaydedilmişti. Haziran ayındaki seviye Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviye oldu. TÜFE bazlı reel kur ise 94,3 seviyesine yükseldi.

Bankacılık sektörünün 5 aylık net kârı %23 arttı

BDDK, mayıs ayına ilişkin sektörel verileri yayımladı. Buna göre, geçen yılın ilk 5 ayında 190,3 milyar TL olan sektörün kârı, bu yıl aynı dönemde 233,6 milyar TL’ye çıktı. Bankacılık sektörünün Mayıs ayındaki net kârı ise 42,93 milyar TL olarak gerçekleşti. BDDK açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,52 oldu. Bu oran geçen yılın beşinci ayında yüzde 1,75 düzeyindeydi. Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu Mayıs 2023 yüzde 14 iken, Mayıs 2024’te yüzde 13 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Mayıs 2023’te yüzde 17 olan sermaye yeterliliği standart rasyosu Mayıs’ta da yüzde 17 oldu. Toplam aktifler Mayıs 2024’te 27 trilyon TL olarak gerçekleşirken, toplam krediler 13,5 trilyon TL olarak açıklandı.