Yabancı 439 milyon dolarlık hisse sattı

Yabancı yatırımcıların hisselerde net satışı 14 Haziran haftasında 439,2 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 791,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 301,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 528,3 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 12,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 40 milyar 331,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 235,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 741,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 741 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 394,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.