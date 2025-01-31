Yabancı 9 ayın en güçlü alımını yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB) tarafından “Haf­talık Menkul Kıymet İstatis­tikleri” yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında net 345,4 mil­yon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancı son beş haftadır pay piyasasında satış yapıyordu. Geçen haftaki alımlar son do­kuz ayın en güçlü girişi olarak kaydedildi. Böylece yurt dışın­da yerleşik kişilerin 17 Ocak iti­barıyla 33 milyar 360,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Ocak haftasında 34 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

Küresel belirsizlikler artıyor

Yatırım bankası JPMor­gan da, Türkiye’ye yönelik ya­tırım tavsiyesini yükselterek CEEMEA (Orta ve Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afrika) bölge­si portföyündeki ağırlığını ar­tırdı. Banka önceki gün yayım­lanan raporunda, Türkiye’yi “nötr” seviyesinden “overwei­ght”e (ağırlığını artır) yükselt­tiğini açıkladı. Raporda, BIST hisselerinin gelişen piyasalar­daki benzerlerine kıyasla yüz­de 47 iskontolu olduğu vurgu­landı. Merkez Bankası tara­fından kamuoyu ile paylaşılan 23 Ocak tarihli Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantı öze­tinde, “Küresel enflasyondaki düşüş devam etmektedir.

Hiz­met enflasyonundaki katılık zayıflamakla birlikte enflas­yon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Ge­lişmiş ve gelişmekte olan ülke­lerde (GOÜ) faiz indirim süreç­leri devam ederken son dönem­de artan küresel belirsizlikler nedeniyle merkez bankaları­nın indirim süreçlerinde da­ha temkinli bir yaklaşım izle­yeceklerine ilişkin beklentiler güçlenmiştir. Bu süreçte GOÜ piyasalarından portföy çıkışla­rı gözlenmiştir” denildi.

Kurul toplantı özeetinde ay­rıca, “Türk lirasının 1 ay vade­li kur oynaklığı 22 Ocak itiba­rıyla yüzde 9,2 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığı yüzde 18,2 seviyesine düşmüştür. Önceki PPK toplantı hafta­sından bu yana Devlet İç Borç­lanma Senetleri (DİBS) piya­sasına 1,6 milyar ABD doları giriş, hisse senedi piyasasın­dan ise 0,3 milyar ABD doları çıkış olmak üzere toplam 1,3 milyar ABD doları net portföy girişi gerçekleşmiştir” bilgi­leri yer aldı. 24 Ocak hafta­sı itibarıyla yabancılar 382,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 269,9 milyon dolarlık da Ge­nel Yönetim Dışındaki Sek­tör (ÖST) varlığı aldı. Yurt dı­şında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 898,4 milyon dolardan 20 milyar 562,5 mil­yon dolara ve ÖST stokları 450,9 milyon dolardan 717,9 milyon dolara yükseldi.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yeni kriter

TCMB, bazı ödeme ve elekt­ronik para kuruluşlarının asga­ri öz kaynak yükümlülük tutar­larını artırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, fatu­ra ödemelerine aracılık edil­mesine yönelik hizmetleri ger­çekleştiren ödeme kuruluşları için 3 milyon lira olarak belir­lenen ve 2024’te 10 milyon li­raya çıkarılan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı 15 milyon lira olarak güncellendi.

Ayrıca, “ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya da­ha fazla ödeme hesabına iliş­kin konsolide edilmiş bilgile­rin çevrim içi platformlarda su­nulması hizmetini” sunanlar hariç olmak üzere, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon lira ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon lira olarak belirlenen ve 2024’te yapılan güncelleme kapsamında 20 milyon lira ile 55 milyon lira olarak uygulanan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla 30 milyon li­ra ve 80 milyon lira olarak yeni­den belirlendi. Söz konusu teb­liğ 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Rezervler 167,5 milyar dolarla rekor kırdı

TCMB toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz X hesabından yaptığı değerlendirmede, “Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye’ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle birlikte kaynak girişi artarken, faiz maliyeti de düşüyor. Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır” dedi.

Mevduatta KKM payı % 5,27

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 26 milyar 34 milyon lira azalarak 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü. KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,27’si oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Ocak haftasında 147 milyar 431 milyon lira artarak 16 trilyon 56 milyar 818 milyon liradan, 16 trilyon 204 milyar 249 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 258 milyar 360 milyon lira artarak 19 trilyon 385 milyar 129 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 24 Ocak itibarıyla 16 milyar 506 milyon lira artarak 2 trilyon 37 milyar 610 milyon liraya çıktı.