Yabancı 9 ayın en güçlü alımını yaptı
Yabancılar 24 Ocak haftasında 345,4 milyon dolarlık hisse aldı. Bu giriş yabancının son dokuz ayın en güçlü hisse alımı olarak kayıtlara geçti. JPMorgan, Türkiye’ye yönelik yatırım tavsiyesini yükselterek portföyündeki ağırlığını artırdığını açıklamıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından “Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri” yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında net 345,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancı son beş haftadır pay piyasasında satış yapıyordu. Geçen haftaki alımlar son dokuz ayın en güçlü girişi olarak kaydedildi. Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Ocak itibarıyla 33 milyar 360,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Ocak haftasında 34 milyar 217 milyon dolara yükseldi.
Küresel belirsizlikler artıyor
Yatırım bankası JPMorgan da, Türkiye’ye yönelik yatırım tavsiyesini yükselterek CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi portföyündeki ağırlığını artırdı. Banka önceki gün yayımlanan raporunda, Türkiye’yi “nötr” seviyesinden “overweight”e (ağırlığını artır) yükselttiğini açıkladı. Raporda, BIST hisselerinin gelişen piyasalardaki benzerlerine kıyasla yüzde 47 iskontolu olduğu vurgulandı. Merkez Bankası tarafından kamuoyu ile paylaşılan 23 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, “Küresel enflasyondaki düşüş devam etmektedir.
Hizmet enflasyonundaki katılık zayıflamakla birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) faiz indirim süreçleri devam ederken son dönemde artan küresel belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının indirim süreçlerinde daha temkinli bir yaklaşım izleyeceklerine ilişkin beklentiler güçlenmiştir. Bu süreçte GOÜ piyasalarından portföy çıkışları gözlenmiştir” denildi.
Kurul toplantı özeetinde ayrıca, “Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı 22 Ocak itibarıyla yüzde 9,2 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığı yüzde 18,2 seviyesine düşmüştür. Önceki PPK toplantı haftasından bu yana Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasına 1,6 milyar ABD doları giriş, hisse senedi piyasasından ise 0,3 milyar ABD doları çıkış olmak üzere toplam 1,3 milyar ABD doları net portföy girişi gerçekleşmiştir” bilgileri yer aldı. 24 Ocak haftası itibarıyla yabancılar 382,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 269,9 milyon dolarlık da Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 898,4 milyon dolardan 20 milyar 562,5 milyon dolara ve ÖST stokları 450,9 milyon dolardan 717,9 milyon dolara yükseldi.
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yeni kriter
TCMB, bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari öz kaynak yükümlülük tutarlarını artırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 3 milyon lira olarak belirlenen ve 2024’te 10 milyon liraya çıkarılan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı 15 milyon lira olarak güncellendi.
Ayrıca, “ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini” sunanlar hariç olmak üzere, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon lira ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon lira olarak belirlenen ve 2024’te yapılan güncelleme kapsamında 20 milyon lira ile 55 milyon lira olarak uygulanan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla 30 milyon lira ve 80 milyon lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tebliğ 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Rezervler 167,5 milyar dolarla rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz X hesabından yaptığı değerlendirmede, “Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye’ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle birlikte kaynak girişi artarken, faiz maliyeti de düşüyor. Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır” dedi.
Mevduatta KKM payı % 5,27
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 26 milyar 34 milyon lira azalarak 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü. KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,27’si oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Ocak haftasında 147 milyar 431 milyon lira artarak 16 trilyon 56 milyar 818 milyon liradan, 16 trilyon 204 milyar 249 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 258 milyar 360 milyon lira artarak 19 trilyon 385 milyar 129 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 24 Ocak itibarıyla 16 milyar 506 milyon lira artarak 2 trilyon 37 milyar 610 milyon liraya çıktı.