Yabancı borsada tekrar satışa geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 6 Aralık haftasında Borsa İstanbul’da hisse ve tahvil tarafında satışa geçti.

Yabancı yatırımcılar, söz konusu dönemde toplam 157,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Bu gelişme, önceki haftada gerçekleşen yaklaşık 280 milyon dolarlık hisse alımının ardından dikkat çekti. Böylece, geçen hafta 7 ayın en büyük hisse alımını yapan yabancılar, bir hafta sonra piyasada satış yönlü pozisyon aldı.

Borsa İstanbul’daki yabancıların hisse senedi stoku, 33,1 milyar dolardan 35,9 milyar dolara yükseldi ve piyasalarda hisse değerlemelerindeki artış nedeniyle stok miktarında nominal olarak artış görüldü.

Tahvil piyasasında ise yabancılar 102,3 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu satışın ardından yabancıların tahvil stoku 17,9 milyar dolardan 17,7 milyar dolara geriledi.

Analistler, son haftalarda borsada yaşanan hareketliliğin yatırımcıların risk algısını etkilediğini belirterek, tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki yabancı işlemlerinin dikkatle izlenmeye devam edeceğini ifade ediyor.