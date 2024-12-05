Yabancı borsaya geri döndü! Tahvil ve hissede yüklü giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Kasım haftasına ilişkin haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da toplam 280 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

Bu gelişme, yabancı yatırımcıların önceki hafta yaptığı 272,3 milyon dolarlık satışın ardından borsaya dönüş sinyali olarak değerlendirildi. Hisse senedi stoku, 31,9 milyar dolardan 33,1 milyar dolara yükseldi.

Tahvile güçlü ilgi: 610 milyon dolarlık alım

Yabancı yatırımcıların ilgisi sadece hisse senetleriyle sınırlı kalmadı. Aynı dönemde 610,2 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştiren yatırımcılar, tahvil stoklarını 16,9 milyar dolardan 17,9 milyar dolara çıkardı.

Yatırımcılar yön arıyor

Uzmanlar, yabancıların borsaya dönüşünü Türkiye ekonomisindeki toparlanma sinyalleri ve Türk Lirası’ndaki reel değer artışına bağlıyor. Öte yandan tahvil piyasasına yapılan yüklü giriş, Türkiye’nin faiz politikaları ve enflasyon görünümüne olan ilgiyi artırmış durumda.