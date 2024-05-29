Yabancı fondan TL tahvil hamlesi

Bloomberg’in haberine göre Greer, şu anda Türkiye’nin makroekonomik gidişatı konusunda iyimser bir görüşe sahip olduklarına işaret etti.

Greer, “Beklenen reel getirilere baktığımızda,Türk tahvillerinin getiri eğrisinin 2-3 yıllık tarafı yatırımcılar için, risklere göre bakıldığında, iyi bir fırsat sunuyor” dedi.

Türkiye’nin maliye politikasını muhtemelen sıkılaştıracağına dair son haberlerin son 12 aydır görülen para politikası sıkılaştırması ile birlikte yabancı yatırımcıların kulağına hoş geldiğini belirten Greer, "Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevinde kalmaya devam eder ve son 12 ayda olduğu gibi Türkiye son zamanlarda yaptığı gibi pragmatik makro ayarlamalar yolunda ilerlemeye devam ederse Türk piyasalarına daha fazla para girişi olmasını beklerim” diye konuştu.