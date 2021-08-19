Yabancı, gayrimenkule 2,4 milyar dolar yatırdı

Mehmet KAYA

Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarında son dönemde yaşanan zayıf seyir sürüyor. Net doğrudan yatırımlarda gayrimenkulün ağırlığı da devam ediyor. Buna karşılık bazı yıllar azalsa da Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlar da artış eğilimini sürdürüyor. DÜNYA’nın Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre; Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye gelen sermaye yatırımı 1 milyar 989 milyon dolar oldu. Pandemi yılı olan 2020’de Türkiye 1 milyar 713 milyon dolar sermaye yatırımı çekti. Yıllık bazda yapılan değerlendirmede ise son 3,5 yıllık zaman diliminde bu kapsamda gelen sermaye miktarı 17 milyar 736 milyon dolara ulaşmış durumda. Söz konusu yatırımın 6 milyar 699 milyon doları 2018’de, 5 milyar 578 milyon doları 2019’da ve 5 milyar 675 milyon doları ise 2020 yılında geldi.

Yurt dışına yatırıma giden sermaye yeniden artışta

Türkiye’den yurt dışına yapılan net sermaye yatırımı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 334 milyon dolara yükseldi. Dışarı çıkan sermaye geçen yılın aynı döneminde 811 milyon dolar düzeyindeydi. Bu kalemde 2018 yılında 3 milyar 465 milyon dolar, 2019’da 2 milyar 699 milyon dolar, 2020’de ise 2 milyar 844 milyon dolarlık çıkış yaşanmıştı.

Yabancıların gayrimenkul alımı 2,4 milyar dolar

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul ilgisi de hız kesmiyor. Altı aylık dönemde, Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırım içinde yabancıların gayrimenkul yatırımı 2 milyar 425 milyon dolara çıktı. Bir önceki yıl aynı dönemde bu tutar 1 milyar 774 milyon dolar düzeyindeydi. Yabancıların net gayrimenkul alımı 2018 yılında 5 milyar 915 milyon dolar iken, 2019’da 4 milyar 979 milyon dolar ve 2020 yılında ise 4 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Net giriş 2,5 milyar dolar

Türkiye’ye yapılan ve Türkiye’den dışarıya yapılan doğrudan yatırımlarda, tasfiye, borç-kredi verme, gayrimenkul vb. işlemler sonucunda net giriş Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 522 milyon dolar oldu. Türkiye’ye net yatırım tutarı (yükümlülük oluşumu) 4 milyar 378 milyon dolar olurken, net dışarıya yatırım (varlık edinimi) 1 milyar 856 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk altı ayı sonunda giden yatırımın, gelen yatırıma oranı yüzde 42,39 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl aynı dönemde oran yüzde 29,6 olarak kayıtlara geçmişti.