Yabancı girişimcilere Turkuaz Kart verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek amacıyla hazırlanan Turkuaz Kart uygulamasında, ilk kartı Steven Young’a teslim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turkuaz Kart, bilim insanı veya araştırmacıların kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye’ye katkı sağlayan yabancıların Türkiye’yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkemize küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı.

Bakan Bilgin, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilen Turkuaz Kart’ın bu süre sonunda yeniden değerlendirilerek süresiz hale getirildiğini söyledi.

Bilgin, Turkuaz Kart, sahiplerine; Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlandığını bildirdi. Kart sahibi, üç yıllık geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına da sahip olabiliyor.

STEVE YOUNG

İlk Turkuaz Kart’ın sahibi olan iş adamı Steven Young, çalışma hayatına 1988 yılında Avustralya Mannesmann’da özel proje mühendisi olarak başladı. 1994 yılında Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde göreve başlayan Young, 1995 yılında yine aynı şirket bünyesinde Türkiye'ye Genel Müdür olarak transfer oldu. 25 yıllık kariyerinin ardından Kasım 2015'ten itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Young aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD/TCCI) Kurucular Kurulu Üyesidir.