Yabancı hissede satışa devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Verilere göre yabancı yatırımcılar hissede net satış tarafında yer almaya geçen hafta da devam etti.

24 Ekim haftasında yurt dışı yerleşiklerin hissede 118,5 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiği görüldü.

24 Ekim haftasında tahvil tarafında net satış ise 441,8 milyon dolar oldu.

Bir önceki hafta da yabancı yatırımcılar 178 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmişti.

Böylece tahvil ve hissede toplam 560.3 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

Önceki hafta 178 milyon dolarlık hisse satılırken, 151,1 milyon dolarlık tahvil alımı olmuştu.

Yabancıların hisse senedi stoku 30,66 milyar dolardan 32,32 milyar dolara yükselirken, tahvil stoku 15,38 milyar dolardan 15,01 milyar dolara geriledi.