Yabancı konut satışında yüzde 40 artış bekleniyor

05 Ağustos 2020

LEYLA İLHAN

Gayrimenkul sektörü kamu bankaları ve Emlak Konut’un haziran ayında başlattığı düşük faizli konut kampanyasıyla birlikte hazirandan itibaren hızlıca toparlanmaya başladı. İlk yarıda önceki yıla göre satışlarını yüzde 23,5 artırarak 624 bin 769 konut satışı gerçekleştiren sektörün hedefi ise 1 milyon 300 bin adetleri yakalamak. Ağustos ayı itibariyle yabancı alıcının gelmesini bekleyen gayrimenkul sektörü, geçen yıl yabancıya yaptığı 45 bin 483 adetlik satışı bu yıl 65 bin âdete çıkarmayı hedefliyor.

"Akın akın gelecekler”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının ve Emlak Konut’un faiz oranlarını 0.64’e kadar çekmesinin piyasaya doping etkisi yaptığını vurgulayarak, yabancı alıcıdan da umutlu olduklarını söyledi.

Durbakayım, “Yabancılarda bekleyen büyük bir potansiyel var. Ağustos gibi yabancıların akın akın gelişiyle birlikte mevcut 14 bin adetlik yabancıya satışa 50 bin adetlik yeni satış eklenmesini bekliyoruz. Böylece bu yıl yine de 1 milyon 300 bin adet gibi konut satışını yakalayacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

"Sağlık sistemi etkili olacak”

Pandeminin aynı zamanda Türkiye sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunun yabancılar tarafından bilinmesini sağladığını ifade eden Durbakayım, bunun da yabancıyı çekmede etkili olacağını ifade etti. Yeni dönemde Çinli alıcıların yükselişte olduğunu aktaran Durbakayım, “Avrupalı tatil bölgelerini, Orta Doğulu serin bölgeleri tercih ediyor. Yabancı artık her yöreden alım yapar hale geldi” dedi.

“Özel bankalar da kampanyaya katılmalı"



Bu yıla “kâr yılı değil, ar yılı” olarak baktıklarını kaydeden Nazmi Durbakayım, özel bankaları da kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kampanyalara katkı sağlamaya çağırdı. Böylece sektördeki sinerjinin artacağını ifade eden Durbakayım, “Bu esnada belki maliyeti yüksek birtakım krediler kullanacaklar ancak bunun ülkeye vereceği katkı büyük olacak. Kamu bankaları için şu anda bu maliyetler yüksek görünse de bunun devlete katkısı daha yüksek. Çünkü devlet bir konutun satışından alım satım vergisi, katma değer vergisi gibi pek çok vergi alabiliyor. Özel bankalarda olaya böyle bakıp ellerini taşın atına koysalardı bu durum çok daha farklı olurdu. Bundan sonrada özel bankalardan bu katkıyı bekliyoruz” diye konuştu.