Yabancı konuta koştu

Ülkeye önemli döviz girdisi sağlayan kalemlerden biri niteliğindeki yabancılara konut satışı Mayıs ayında yüzde 236 artış ile sert yükseliş kaydetti.

Sektör temsilcileri, vatandaşlık için gerekli minimum konut yatırımı tutarının 400 bin dolara yükseltilmesi yönündeki düzenlemeden etkilenmek istemeyen yabancıların hızlanan alımlarının Mayıs ayındaki sert yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

Sektör temsilcileri ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle özellikle Rus vatandaşların Türkiye'den konut alımlarında devam eden artışa da işaret ederken, Rus ve Ukraynalıların Mayıs'ta yaptığı alımlar toplam yabancıya satışların yüzde 25'ini oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları Mayıs'ta yüzde 107.5 artarak 122,768 adet oldu. Satışların yaklaşık yüzde 5'i ise yabancı vatandaşlara yapıldı.

Yabancılara konut satışı Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235.7 artarak 5,962 adet oldu.

Yabancı ilgilisinde artış var

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, "Yabancı ilgisinde çok yüksek bir ivmelenme görüyoruz. 13 Haziran’dan itibaren geçerli olmaya başlayan yeni fiyattan etkilenmek istemeyen yabancı yatırımcı konuta koştu" dedi.

Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 13 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile daha önce vatandaşlık için gerekli 250,000 dolarlık minimum konut yatırımı tutarı 400,000 dolara yükseltildi. Uygulanma tarihi ise 13 Haziran olarak düzenlendi.

İstanbul Beylikdüzü, Bahçeşehir, Başakşehir ve Esenyurt'taki satış ofisleri ile yabancılara konut satışı yapan gayrimenkul satış firması Golden Sign'ın Kurucu Ortağı Gül Gül, "Konut satın alımında vatandaşlık bedelinin 13 Haziran itibarıyla 400,000 dolara çıkacağının açıklanmasından sonra yoğun bir satın alma süreci oldu. Yabancılar fiyat artışından etkilenmemek için yoğun alım yaptı" dedi.

Geçen yıl 10 milyar dolar gelir elde edildi

Yabancılara konut satışı ülkeye döviz girdisi sağlaması nedeniyle ekonomi açısından önem teşkil ediyor.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 2021'de yabancılara konut satışından elde edilen gelirin 10 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl yabancılara toplam 58,576 adet konut satışı yapılmıştı.

Bu yıl ilk beş toplamında yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 artışla 26,753 adet oldu.

Mayıs ayında yabancılara satışta, Nisan ayında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 1,275 konut alımı ile ilk sırada yer alırken, bunu 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Rusya faktörü de var

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Vatandaşlık için alt limitin 13 Haziran itibarıyla yükseltilecek olması Mayıs'ta yabancıların alım sürecinin hızlanmasına neden oldu. Öne çekilmiş bir talep oluştu. Ancak bunun dışında bir de Rusya-Ukrayna faktörü var. Ruslar iki aydır konut satışında ilk sıraya yerleşmiş durumda" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre Mayıs'ta Rusya Federasyonu vatandaşlarına 1,275, Ukrayna vatandaşlarına ise 241 adet konut satılırken; Rus ve Ukraynalılar toplam yabancıya satışların yüzde 25'ini oluşturdu.

Reuters'ta geçtiğimiz aylarda yer alan bir analizde, Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus vatandaşının, İstanbul ve Dubai'nin gayrimenkul piyasasına yöneldiği belirtilmişti.