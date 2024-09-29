Yabancı kripto para platformları için son tarih 2 Ekim

Türkiye’de hizmet veren ancak faaliyet izni için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmayan yabancı kripto para platformlarının, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri 2 Ekim’de sonlandırılacak.

İzin almayanlar faaliyete devam edemeyecek

2 Temmuz 2024'teki kanun değişikliği ile kripto piyasalarını düzenleme yetkisi SPK’ya verilirken, bu alanda hizmet sunacak platformların da SPK'dan faaliyet izni alması gerekiyor. Düzenlemeyle, Türkiye’de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformlarına buradaki faaliyetleri için 3 aylık geçiş süreci tanınırken, söz konusu süre 2 Ekim’de dolacak.

Yurt dışında yerleşik platformlar, Türkçe internet sitesi oluşturma ya da tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları durumunda ülkedeki kullanıcılara yönelik faaliyet gösterdiğini kabul edecekler ve yasal yaptırıma tabi olacaklar.

Şimdiye kadar 80 başvuru yapıldı

SPK'ya ise şu ana kadar faaliyet izni için 80 başvuru yapıldığı öğrenildi.