Yabancı ‘kur’a geldi, ‘ev’lendi

Leyla İLHAN

Gayrimenkulcüler, 250 bin dolara vatandaşlık verilmesi ve kur avantajı ile yabancıya konut satışında özellikle 2021’de büyük sıçrama bekliyor. Pandemi sonrası uluslararası uçuşların artmasıyla Türkiye’de yabancıya konut satışı 5 aylık bir aradan sonra ağustosta yeniden eski temposuna dönmüş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 3 bin 893’e ulaşmıştı. Eylülde alımlar daha da hızlandı. Geçen ay yabancıya konut satışı yüzde 26.1 artarak 5 bin 269’a çıktı. Böylece ilk 9 ayda yabancının aldığı ev sayısı 26 bin 165 oldu. Yılsonunda bu rakamın 35 bin adetleri geçmesi bekleniyor. Geçen yıl yabancıya 45 bin adetlik satış gerçekleşmişti. 2021’de yabancıların Türkiye’den alımlarının 60 bin adetlere kadar çıkacağı öngörülüyor. Yabancı alımlarında Arap ülkelerinin hakimiyeti sürüyor. İlk 9 ayda Türkiye’den 8 bin 399 adet konut alan Arap coğrafyası ülkeleri birinci sırada yer alırken, 3 bin 827 adetle Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ikinciliği aldı. Avrupa ülkeleri ise 2 bin 288 alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Suudiler geriledi, Çin yükseldi

Suudi hükümeti ile Türkiye arasındaki siyasi gerginlik konut alımlarına da yansıdı. 2019’da Türkiye’den aldıkları 2 bin 208 konutla en fazla alım yapan ülkeler arasında 4’üncü sırada yer alan Sudiler, bu yıl alımlarını düşürdü. 2020’nin ağustos ve eylül aylarında Türkiye’den hiç konut almayan Suudiler, 384 adetle listede 17’inci sıraya geriledi. 2018’de 199 adet konut alan Çinliler, 2019’da bu rakamı 446’ya çıkardı. Bu yıl aralıksız konut alan Çinlilerin, 2020’nin ilk 9 ayında aldıkları ev sayısı 659 olurken, en fazla alım yapan ülke listesinde 12’nci sıraya çıktılar.

Artan uçuşlar satışı hızlandıracak

Döviz kurlarındaki hareketliliğin yukarı yönlü olmasının, yabancı yatırımcılar için bir fırsat olarak görüldüğünü söyleyen Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, “Pandemide sağlık sistemimiz, çok başarılı bir sınavdan geçti. Buradaki başarı daha fazla yabancı yatırımcı çekti. Uluslararası uçuşların açılmasıyla birlikte, planlanan yatırımlar gerçeğe dönüşüyor” diye konuştu. Akkuş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da pandeminin sarsıcı etkilerinin görüldüğü dönemde beklemeye geçen yatırımcıların yeniden gayrimenkul alımına yöneldiğini söyledi. Akkuş, yılsonunda yabancıya satışlarında yüzde 25’lik artış öngördüklerini aktardı.

Halihazırda satışlarının neredeyse yüzde 100’nü yabancıya yaptıklarını bunun yüzde 60’nın ise vatandaşlık amaçlı olduğunu aktaran Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, Gine ve Cezayir gibi Afrika ülkelerinden alımlar başladığını söyledi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, Çinlilerin yeni bir pazar oluşturduğunu belirterek, buna son dönemde Afrika ülkelerinin de eklendiğini söyledi.