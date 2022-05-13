Yabancı merkez bankalarının dövizine haciz yasağı ana sözleşmede

ANKARA(DÜNYA) - Yabancı merkez bankalarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bulunan para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilemeyceğine ilişkin daha önce yapılan kanun değişikliği, Merkez Bankası esas mukavelesine de eklendi.

Ocak ayında kabul edilen kanun ile Merkez Bankası Kanununun 40’ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasına “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz” hükmü eklenmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bu hükmün aynısı Merkez Bankası esas mukavelesine de eklenmiş oldu.