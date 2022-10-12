Yabancı misafirlere özel ürünler geliştiriyoruz

Osman KILIÇ

Turizmde yaşanan gelişime ve hareketliliğe dikkat çeken Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, hem Ukrayna - Rusya savaşı sonrasında Türkiye’ye yerleşen yabancı sayısı hem de sağlık turizminde yakalanan ivmeye dikkat çekerek bu alanlarda yeni ürünler geliştirdiklerini bildirdi.

Türkiye Sigorta’nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendirmek üzere basın mensuplarının karşısına geçen Genel Müdür Benli, turistlere ve son yıllarda sayısı artan Türkiye’de ikamet eden yabancılara yönelik sigorta ürünleri geliştirmek için çalışmalar olduğunu söyledi. Ukrayna - Rusya savaşı ile birlikte çeşitli sektörlerde yeni hedefl er konulduğunu, fakat bazılarının sekteye uğradığını dile getiren Benli, “Bu süreçte şanslı diyebileceğimiz sektörlerden birisi turizm oldu. Biz de hem turist olarak gelenlere hem de burada ikamet eden yabancılara yönelik ürünler üzerinde çalışmaya başladık. Onlara özel ve hayatlarını kolaylaştıracak sigorta ürünleri sunacağız. Ayrıca bunların yarattığı ticareti göz önünde bulundurarak buradaki büyümeyi sigorta sektörüne yansıtmamız lazım” dedi. Sağlık turizmi için gelen çok insan olduğuna atıfta bulunan Benli, “Bu talebi karşılamakla birlikte artıracak ürünlerimiz de bulunuyor. Dağıtım kanalı olarak özel hastane ve sağlık kuruluşları ile işbirliklerimiz var. Sağlık turizmi ile ilgili ne gibi hizmetler verebileceği konusunda da ayrıca görüşmelerimiz olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri sayısı 13 milyona yaklaştı

Birleşme sonrasında geçen süreyle ilgili performanslarını değerlendiren Benli, örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi rekor bir sürede tamamladıklarını belirterek, “Birleşmemizin ardından geçen 2 yılda adımızdan aldığımız güçle hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Genel vizyonlarında Doğu Avrupa ve yakın coğrafyayı kendilerine hedef aldıklarını kaydeden Benli, dijitalleşme yolculuğunda sigortacılığa yepyeni bir soluk getirerek Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Ülkemizin stratejik varlıklarından olan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 sondaj kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 6A uyduları, Oruç Reis Gemisi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü güvencemiz altına aldık. İki yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık."

Müşteri sayılarını da 12,7 milyona çıkardıklarını belirten Benli, “Hayat branşında prim üretimini 4,2 milyara; hayat dışı branşta prim üretimini ise 14,8 milyara yükselttik. 2,7 milyon BES sözleşmesi ve 2,9 milyon OKS sözleşme yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. BES ve OKS de toplam fon büyüklüğümüz 67.3 milyara ulaştı” diye konuştu.

“Sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklandık”

Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktıklarının altını çizen Benli, Türkiye Sigorta olarak konuya milli bir görev olarak baktıklarını söyledi. Benli, gelecek dönemde de müşterilerinin yaşamlarına değer katarken, Türkiye isminden aldıkları sorumluluk ve sektörün lider şirketi olarak sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklandıklarını vurguladı.