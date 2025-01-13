Yabancı son üç günde 2 milyar dolarlık tahvil aldı

Recep ERÇİN

Enflasyondaki olumlu gö­rünüm yabancı yatırım­cıların Türk lirası tahvil­lere olan iştahını artırdı.Eko­nomi programının başarısının önemli bir göstergesi olan tahvil piyasasındaki yabancı payı, ar­tışa geçti.

DÜNYA'nın ulaştığı verilere göre bankacılar, yaban­cıların geçen haftanın son üç iş gününde 2 milyar dolara yakın tahvil satın aldığını hesapladı.

2 yıllıklarda faiz 3,5 puan düştü

Aralık ayı enflasyonunun bek­lentilerin oldukça altında yüzde 1,03 olarak açıklanması yaban­cı yatırımcının ekonomik prog­ramın başarısına yönelik inancı­nı artırdı. Enflasyondaki olumlu görünüm ve artan yabancı yatı­rımcı ilgisiyle tahvil faizlerinde düşüşler görüldü.

Merkez Ban­kası’nın politika faizini 250 baz puan indirdiği aralık ayı Para Po­litikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüzde 43,4’e ulaşan 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 39,9’a geriledi. Benzer şekilde beş yıllık tahvil faizleri de yüzde 34,8’den yüzde 31,9’e indi.

Program ikinci faza geçti

Uzmanlar aralık ayında man­şet enflasyonla beraber hizmet enflasyonunun da iyileşmesinin bu gelişmede başrol oynadığını ifade ediyor. Merkez Bankası bir süredir hizmet enflasyonunun düşmeye başlayacağına yöne­lik sözlü yönlendirme yapıyor­du.

Katılığın güçlü olduğu hiz­met enflasyonundaki bu durum yabancıların tahvil pozisyonla­rı için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle önü­müzdeki dönemde yabancı yatı­rımcıların Türk lirası tahvillere ilgisinin ve tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi bekleni­yor.

2025’te ilgi daha fazla olacak

İlk çeyrekte yıllık enflasyo­nun yüzde 40'ın altına çekilmesi bekleniyor. Halihazırda mal enf­lasyonunun yıllık bazda yüzde 36'ya kadar çekilmesi ve hizmet enflasyonundaki katılığın kırıl­ması ile birlikte düşüş sürecinin belirgin şekilde devam edece­ği öngörülüyor.

Küresel tarafta Trump et­kisiyle yük­selen faizlere rağ­men Türk varlıkları­na olan ilginin temelinde programa ilişkin güven ve ör­gülebilirlik yatıyor. DÜNYA Ga­zetesi Yazarı Prof. Dr. İbrahim Ünalmış da, "Son PPK'dan beri TL getiri eğrisinin kısa ucu 195 baz puan, uzun ucu 126 baz puan geriledi" tespitini yaptı. Ünal­mış DÜNYA’ya yaptığı değerlen­dirmede, “Uygulanan politikala­rın inandırıcılığı sayesinde ya­bancı ilgisi arttı.

Baktığımızda ilave getiri yok, risk primi tara­fında CDS’lerde de pek bir ha­reket yok ama gerek TL’nin yıl­sonunda ulaştığı değer gerek asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zam politika yapıcı­ların, politikaların devamlılığı konusundaki kararlılığını gös­terdi.

Bu bakımdan Türk varlık­larına Türk ve yabancı ilgisinin 2025’te 2024’e göre daha iyi ola­cağını düşünüyorum” dedi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veri­lerine göre 10 Mayıs 2024 haf­tasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 2,83 milyar dolar olmuştu.

Trump etkisi ABD faizlerini yukarı çekiyor

ABD tahvil faizleri 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş Başkan Donald Trump’ın politika belirsizliği yüzünden son günlerde yükseliyor. 30 Aralık'ta yüzde 4,24 olan ABD 2 yıllıkları 10 Ocak'ta 4,38'e dayandı. 5 yıllık ABD tahvil faizleri de aynı dönemde 4,36 civarında iken yüzde 4,57'ye yükseldi.

ABD tarafındaki gelişmeyi yorumlayan Prof. Dr. Ünalmış, piyasaların Trump’ın genişlemeci mali politikalarının olası etkilerini fiyatladığını dile getirdi. Öte yandan yükselen ABD faizleri Türkiye’nin dış borçlanması açısından ilave bir maliyet yükü anlamına geliyor.

2026 beklentileri yüzde 20’lere sürüklenirse yabancı kalıcı olur

Yabancıların tahvil pazarına yönelik beklentilerini değerlendiren Ekonomist Özlem Derici Şengül, “Bu eğilimin nedeni enflasyon patikasındaki düşüş eğiliminden kaynaklı. Mayısa kadar baz etkisi kaynaklı hızlı bir düşüş bekleniyor. Benim mayıs ayı yıllık enflasyon beklentim yüzde 32,5 düzeyinde. İlk çeyrekte 40’ın altı görülebilir” dedi.

İlk yarıda 4 Para Politikası Kurulu toplantısı (23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran) yapılacağını anımsatan Özlem Derici Şengül, mayıstan sonra enflasyonun yüzde 30’un altına dolayısıyla da faizlerin buna paralel olarak aşağı gelmesi daha zor olacağı için yabancının şimdiden bu fırsatı değerlendirmek istediğini not etti. Özlem Derici Şengül ayrıca, 6 aylık düşüşün sonraki yılın enflasyon beklentilerini yüzde 20’lere doğru sürükleyecek nitelikte olması durumunda yabancının tahvilde uzun vadeye döneceğini öngördü.