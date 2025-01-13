Yabancı son üç günde 2 milyar dolarlık tahvil aldı
Yabancı yatırımcının yeni gözdesi Türk tahvilleri oldu. Geçen haftanın son iş gününde Türk tahvillerine 2 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşti. Bankacılık kaynakları, programın ikinci evresinin güçlü sinyallerinin alındığını, yatırımcının swap piyasasından tahvile yöneldiğini ifade ediyor.
Recep ERÇİN
Enflasyondaki olumlu görünüm yabancı yatırımcıların Türk lirası tahvillere olan iştahını artırdı.Ekonomi programının başarısının önemli bir göstergesi olan tahvil piyasasındaki yabancı payı, artışa geçti.
DÜNYA'nın ulaştığı verilere göre bankacılar, yabancıların geçen haftanın son üç iş gününde 2 milyar dolara yakın tahvil satın aldığını hesapladı.
2 yıllıklarda faiz 3,5 puan düştü
Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin oldukça altında yüzde 1,03 olarak açıklanması yabancı yatırımcının ekonomik programın başarısına yönelik inancını artırdı. Enflasyondaki olumlu görünüm ve artan yabancı yatırımcı ilgisiyle tahvil faizlerinde düşüşler görüldü.
Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirdiği aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüzde 43,4’e ulaşan 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 39,9’a geriledi. Benzer şekilde beş yıllık tahvil faizleri de yüzde 34,8’den yüzde 31,9’e indi.
Program ikinci faza geçti
Uzmanlar aralık ayında manşet enflasyonla beraber hizmet enflasyonunun da iyileşmesinin bu gelişmede başrol oynadığını ifade ediyor. Merkez Bankası bir süredir hizmet enflasyonunun düşmeye başlayacağına yönelik sözlü yönlendirme yapıyordu.
Katılığın güçlü olduğu hizmet enflasyonundaki bu durum yabancıların tahvil pozisyonları için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların Türk lirası tahvillere ilgisinin ve tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi bekleniyor.
2025’te ilgi daha fazla olacak
İlk çeyrekte yıllık enflasyonun yüzde 40'ın altına çekilmesi bekleniyor. Halihazırda mal enflasyonunun yıllık bazda yüzde 36'ya kadar çekilmesi ve hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması ile birlikte düşüş sürecinin belirgin şekilde devam edeceği öngörülüyor.
Küresel tarafta Trump etkisiyle yükselen faizlere rağmen Türk varlıklarına olan ilginin temelinde programa ilişkin güven ve örgülebilirlik yatıyor. DÜNYA Gazetesi Yazarı Prof. Dr. İbrahim Ünalmış da, "Son PPK'dan beri TL getiri eğrisinin kısa ucu 195 baz puan, uzun ucu 126 baz puan geriledi" tespitini yaptı. Ünalmış DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, “Uygulanan politikaların inandırıcılığı sayesinde yabancı ilgisi arttı.
Baktığımızda ilave getiri yok, risk primi tarafında CDS’lerde de pek bir hareket yok ama gerek TL’nin yılsonunda ulaştığı değer gerek asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zam politika yapıcıların, politikaların devamlılığı konusundaki kararlılığını gösterdi.
Bu bakımdan Türk varlıklarına Türk ve yabancı ilgisinin 2025’te 2024’e göre daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 10 Mayıs 2024 haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 2,83 milyar dolar olmuştu.
Trump etkisi ABD faizlerini yukarı çekiyor
ABD tahvil faizleri 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş Başkan Donald Trump’ın politika belirsizliği yüzünden son günlerde yükseliyor. 30 Aralık'ta yüzde 4,24 olan ABD 2 yıllıkları 10 Ocak'ta 4,38'e dayandı. 5 yıllık ABD tahvil faizleri de aynı dönemde 4,36 civarında iken yüzde 4,57'ye yükseldi.
ABD tarafındaki gelişmeyi yorumlayan Prof. Dr. Ünalmış, piyasaların Trump’ın genişlemeci mali politikalarının olası etkilerini fiyatladığını dile getirdi. Öte yandan yükselen ABD faizleri Türkiye’nin dış borçlanması açısından ilave bir maliyet yükü anlamına geliyor.
2026 beklentileri yüzde 20’lere sürüklenirse yabancı kalıcı olur
Yabancıların tahvil pazarına yönelik beklentilerini değerlendiren Ekonomist Özlem Derici Şengül, “Bu eğilimin nedeni enflasyon patikasındaki düşüş eğiliminden kaynaklı. Mayısa kadar baz etkisi kaynaklı hızlı bir düşüş bekleniyor. Benim mayıs ayı yıllık enflasyon beklentim yüzde 32,5 düzeyinde. İlk çeyrekte 40’ın altı görülebilir” dedi.
İlk yarıda 4 Para Politikası Kurulu toplantısı (23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran) yapılacağını anımsatan Özlem Derici Şengül, mayıstan sonra enflasyonun yüzde 30’un altına dolayısıyla da faizlerin buna paralel olarak aşağı gelmesi daha zor olacağı için yabancının şimdiden bu fırsatı değerlendirmek istediğini not etti. Özlem Derici Şengül ayrıca, 6 aylık düşüşün sonraki yılın enflasyon beklentilerini yüzde 20’lere doğru sürükleyecek nitelikte olması durumunda yabancının tahvilde uzun vadeye döneceğini öngördü.