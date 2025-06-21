Yabancı temmuzda ‘indirim kesin’ diyor

İran ve İsrail savaşının göl­gesinde Türkiye Cumhuri­yet Merkez Bankası (TC­MB) faiz indirim kararını açıkla­dı. Savaşın etkileri ve jeopolitik sorunlar karşısında faizi sabit tutan TCMB, gerekli olması du­rumda tüm adımları atacakları­nı paylaştı. Kararın ardından ya­bancılar da Merkez’in temmuz hamlesini yorumladı. Beklenti­lerini paylaşan Citi ve JPMor­gan ekonomistleri temmuz ayın­da indirim gelebileceğini tahmin etti. Citi ekonomistleri İlker Do­maç ve Gültekin Işıklar öngö­rülemeyen şoklar olmadığı tak­dirde, temmuz ayı toplantısında 250 baz puanlık indirim gelebi­leceğini belirtti. Raporda enflas­yon görünümü konusunda tem­kinli olduğunu belirten ekono­mistler, yıllık enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30'a gerileyeceği ancak risklerin yukarı yönlü ol­duğu görüşüne yer verdi.

JPMorgan: Yıl sonunda hedef 36

JPMorgan Türkiye Ekonomis­ti Fatih Akçelik tarafından kale­me alınan raporda Para Politikası Kurulu'nun (PPK), tahminleri­ne paralel olarak bir haftalık re­po faizini yüzde 46, gecelik vade­de borç verme faiz oranını yüzde 49'da tutarak ihtiyatlı bir karar aldığını belirtti. TCMB'nin, ha­nehalkının dolarizasyonunun önüne geçmek için yıl boyunca politika faizini manşet enflas­yonun üzerinde tutacağı öngö­rüldü. TCMB'nin sözlü yönlen­dirmesinin Mayıs toplantısına kıyasla daha güvercin tonda ol­duğu belirtilen raporda “Beklen­tilerimiz doğrultusunda 24 Tem­muz'daki bir sonraki toplantı­sında faiz indirimi döngüsüne devam edilebilir. Yılın ikinci ya­rısında her toplantıda 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda politika faizini yüzde 36'ya çeke­ceği yönündeki beklentimizi ko­ruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Deutsche Bank: Ufukta faiz indirimi var

Deutsche Bank paylaştığı ra­porda Temmuz'da indiriminin 'ufukta göründüğünü' belirtti. Raporda, temmuz ayında olası bir gevşeme döngüsünün yeni­den başlatılabileceği ima edilir­ken, Merkez’in sabırlı bir duruş sergilemeyi tercih ettiği ifade edildi. Raporda "İzlenmesi ge­reken temel faktörler arasında gelir politikasındaki gelişmeler, rezerv birikim hızı ve enflasyon eğilimleri yer alıyor. Temmuz ayında indirim döngüsünün baş­layacağı ve politika faizinin yüz­de 43,5'e ineceği görüşümüzü koruyoruz. Yıl sonuna kadar de­vam eden faiz indirimleriyle po­litika faizi 2025 sonunda yüzde 37,5'e çekilebilir.” Petrol fiyatla­rında bir artış veya risk algısın­da bir bozulmanın, temel senar­yolarından daha yavaş bir gevşe­me döngüsüne yol açabileceği de vurgulandı.

“Hürmüz kesilirse petrol 130 doları geçer”

Citibank analistleri, İran-İsrail çatışmalarının tırmanmasının, savaşın İran’ın günlük petrol ihracatını 1,1 milyon varil aksatması halinde Brent petrol fiyatlarının çatışma öncesi seviyelerin yaklaşık %15 ila %20 üzerinde işlem görebileceğini bildirdi. Citi, “Bu da Brent fiyatlarının 75 ila 78 dolar/varil aralığında olması gerektiği anlamına geliyor” yorumunu yaptı. Fiyatlar mayıs ayında varil başına 65 dolar civarında seyrediyordu. JP Morgan da yayınladığı bir notta, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını da içeren daha geniş bir bölgesel çatışmanın en uç durumunda, petrol fiyatlarının varil başına 120- 130 dolara yükselebileceğini tahmin ettiğini söyledi. OPEC’in üçüncü en büyük üreticisi olan İran, günde yaklaşık 3.3 milyon varil (bpd) ham petrol çıkarıyor. Citi’ye göre, birkaç aylık bir süre zarfında yaklaşık 3 milyon varillik bir kesinti, fiyatları 90 dolar seviyesine çıkarabilir. Hürmüz Boğazı’nın kapanması fiyatlarda keskin bir artışa neden olabilir, ancak Citi çabaların hızlı bir şekilde yeniden açılmaya odaklanacağı için bunun kısa süreli olacağına inanıyor.