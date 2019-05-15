Yabancı turist sayısı yüzde 24 arttı

15 Mayıs 2019

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da yüzde 24 arttığını söyledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta yüzde 4.33 artışla 2.23 milyon kişi olmuştu. İlk üç ayda ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 6.12 artışla 5.44 mln kişi olmuştu. Nisan verileri henüz yayımlanmadı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ersoy, Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakalandığını belirtti. Ersoy Nisan verilerine göre en büyük yabancı ziyaretçi artışının yüzde 48 ile Almanya'dan yaşandığını söyledi.

Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi Nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları yüzde 34 artış ile ikinci sırada Ruslar ve yüzde 31 artış ile de üçüncü sırada İngilizler izliyor."

Kaynak: Reuters